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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 сер, 2023 10:12
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Додано: Вів 29 сер, 2023 17:58
Кучинелли написав:
Поход на 27(26800+...27400...?)
до 28 не дотянем тебе +, дотянем - фантому
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Додано: Вів 29 сер, 2023 18:27
чик написав: Кучинелли написав:
Поход на 27(26800+...27400...?)
до 28 не дотянем тебе +, дотянем - фантому
Пока 27692 было.Думаю, что дальше будем просто вырисовывать следующую фигуру.На этой неделе есть макро данные, от них фонда и крипта оттолкнётся.
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Додано: Вів 29 сер, 2023 18:28
SAndriy1 написав: Кучинелли написав:
Посмотрел прогнозы аналитегов - 90% из них рисуют примерно так...Поход на 27(26800+...27400...?).Потом финальный спуск для Импринтера
на 24(может быть даже 20).И потом ракета.Исходя из большинства таких мнений нужно предположить, что в каком то месте всех надурят...
Протянут до 29, сбривая шорты и засаживая на страхе не успеть, и потом на 24?
или ракету не дадут ....
Дело в том, что я описал примерный сценарий...Пока что он сбывается...Но предупредил, что в каком то месте ММ надует всех с ожиданиями.Вот в каком нам предстоит узнать со временем...
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Додано: Вів 29 сер, 2023 18:38
Кучинелли
если удержимся выше 27 уже хорошо, но мало
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чик
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