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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3306330733083309>
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 10:12

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

https://dev.ua/news/weld-money-1693170152
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 17:58

  Кучинелли написав:Поход на 27(26800+...27400...?)

до 28 не дотянем тебе +, дотянем - фантому :)
чик
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 18:27

  чик написав:
  Кучинелли написав:Поход на 27(26800+...27400...?)

до 28 не дотянем тебе +, дотянем - фантому :)


Пока 27692 было.Думаю, что дальше будем просто вырисовывать следующую фигуру.На этой неделе есть макро данные, от них фонда и крипта оттолкнётся.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 18:28

  SAndriy1 написав:
  Кучинелли написав:Посмотрел прогнозы аналитегов - 90% из них рисуют примерно так...Поход на 27(26800+...27400...?).Потом финальный спуск для Импринтера :) на 24(может быть даже 20).И потом ракета.Исходя из большинства таких мнений нужно предположить, что в каком то месте всех надурят...

Протянут до 29, сбривая шорты и засаживая на страхе не успеть, и потом на 24? :D
или ракету не дадут ....


Дело в том, что я описал примерный сценарий...Пока что он сбывается...Но предупредил, что в каком то месте ММ надует всех с ожиданиями.Вот в каком нам предстоит узнать со временем...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 18:38

Кучинелли
если удержимся выше 27 уже хорошо, но мало :)
на битгете дали 28, похоже на бинансе токо вопрос времени...
Востаннє редагувалось чик в Вів 29 сер, 2023 19:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 19:31

  чик написав:Кучинелли
если удержимся выше 27 уже хорошо, но мало :)

Вот проткнули и 28.Но по поводу твоего поста, я не давал никакой точной цифры. у меня в конце ...и в спор с кем то куда дострелим не спорил.Тут важно другое, не то, кто что сказал, а какой сценарий.Если коррекция уже завершилась плоскостью, то можно уже идти выше и гораздо выше.А если это будет зигзаг, то возврат вниз будет болезненным.ну новость об Грейскейл, ну отыграют, а дальше.А дальше как и писал - макроданные.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 19:48

Кучинелли
всё понимаю, насчёт + просто шутка... лень на банан заходить с 2х факторкой геммор, но вроде не пробили 28?
чик
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 19:58

  чик написав:Кучинелли
всё понимаю, насчёт + просто шутка... лень на банан заходить с 2х факторкой геммор, но вроде не пробили 28?


Было 28142 на банане.Но ты прав, если по грамотному - не пробили, т к пробой это не прокол, а закрепление.Пока ушли ниже, но не сильно.Счас хорошо переливать из одних монет в другие.Из тех, кто вырос сильнее в те, кто ещё не успел.Со временем будет выравнивание.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 20:10

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... на 5-хвилинках :P
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 20:16

А хто який агрегатор порекомендує на смарті замість ТабТрейдера.
4 роки їм користуюся, але от тижня 3 тому він мені купу фіч позалочував і вимагає перейти на Про-вершн.
Шо робити?!
Amethyst
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