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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 сер, 2023 20:32
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Додано: Сер 30 сер, 2023 07:27
Кучинелли написав:
Посмотрел прогнозы аналитегов - 90% из них рисуют примерно так...Поход на 27(26800+...27400...?).Потом финальный спуск для Импринтера
на 24(может быть даже 20).И потом ракета.Исходя из большинства таких мнений нужно предположить, что в каком то месте всех надурят...
Первый пункт плана выполнен - рост состоялся))))
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SAndriy1
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