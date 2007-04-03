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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3306330733083309
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 20:32

Кучинелли
вже бачу https://www.binance.com/ru-KZ/price/bitcoin :D
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 07:27

  Кучинелли написав:Посмотрел прогнозы аналитегов - 90% из них рисуют примерно так...Поход на 27(26800+...27400...?).Потом финальный спуск для Импринтера :) на 24(может быть даже 20).И потом ракета.Исходя из большинства таких мнений нужно предположить, что в каком то месте всех надурят...

Первый пункт плана выполнен - рост состоялся))))
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