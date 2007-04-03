Кучинелли написав:Посмотрел прогнозы аналитегов - 90% из них рисуют примерно так...Поход на 27(26800+...27400...?).Потом финальный спуск для Импринтера на 24(может быть даже 20).И потом ракета.Исходя из большинства таких мнений нужно предположить, что в каком то месте всех надурят...
Кучинелли написав:Посмотрел прогнозы аналитегов - 90% из них рисуют примерно так...Поход на 27(26800+...27400...?).Потом финальный спуск для Импринтера на 24(может быть даже 20).И потом ракета.Исходя из большинства таких мнений нужно предположить, что в каком то месте всех надурят...
Первый пункт плана выполнен - рост состоялся))))
Многия каналы остаются при своём, что то была коррекция и ждёт упадок ещё сильнее.Технически есть вариант роста в 30+, если фундаментал даст.А именно будет рассматриваться итф в пятницу и макроданные.По фигуре как бы рост должен продолжиться.Но уже давно ММ рисует какие угодно фигуры, чтобы сбрить ликвидность.Поэтому утверждать не берусь.Но рост мог бы и быть тем самым дилдом для толпы, ждущей падение( в пабликах от 28 шортов понадевали массу).
Amethyst написав:А хто який агрегатор порекомендує на смарті замість ТабТрейдера. 4 роки їм користуюся, але от тижня 3 тому він мені купу фіч позалочував і вимагає перейти на Про-вершн. Шо робити?!
Так ты и без него сможешь , ещё лучше, мы верим Извини, что не в тему.Но очень специфично.Как по мне - чем проще инструментарий, тем удобнее и быстрее можно реагировать на ситуацию.
Ну у меня 3 биржи(было 5..6 када присматривался), а тикеров на посмотреть штук 30. Настроено куча уведомлений. По каждой бирже я могу онлайн на ТТ двигать ордера хоть в машине на светофоре. И тут такой облом