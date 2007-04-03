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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3306330733083309
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 20:32

Кучинелли
вже бачу https://www.binance.com/ru-KZ/price/bitcoin :D
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 07:27

  Кучинелли написав:Посмотрел прогнозы аналитегов - 90% из них рисуют примерно так...Поход на 27(26800+...27400...?).Потом финальный спуск для Импринтера :) на 24(может быть даже 20).И потом ракета.Исходя из большинства таких мнений нужно предположить, что в каком то месте всех надурят...

Первый пункт плана выполнен - рост состоялся))))
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 17:00

  SAndriy1 написав:
  Кучинелли написав:Посмотрел прогнозы аналитегов - 90% из них рисуют примерно так...Поход на 27(26800+...27400...?).Потом финальный спуск для Импринтера :) на 24(может быть даже 20).И потом ракета.Исходя из большинства таких мнений нужно предположить, что в каком то месте всех надурят...

Первый пункт плана выполнен - рост состоялся))))


Многия каналы остаются при своём, что то была коррекция и ждёт упадок ещё сильнее.Технически есть вариант роста в 30+, если фундаментал даст.А именно будет рассматриваться итф в пятницу и макроданные.По фигуре как бы рост должен продолжиться.Но уже давно ММ рисует какие угодно фигуры, чтобы сбрить ликвидность.Поэтому утверждать не берусь.Но рост мог бы и быть тем самым дилдом для толпы, ждущей падение( в пабликах от 28 шортов понадевали массу).
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 17:03

  Amethyst написав:А хто який агрегатор порекомендує на смарті замість ТабТрейдера.
4 роки їм користуюся, але от тижня 3 тому він мені купу фіч позалочував і вимагає перейти на Про-вершн.
Шо робити?!

Так ты и без него сможешь , ещё лучше, мы верим :) Извини, что не в тему.Но очень специфично.Как по мне - чем проще инструментарий, тем удобнее и быстрее можно реагировать на ситуацию.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 17:15

  Кучинелли написав:
  Amethyst написав:А хто який агрегатор порекомендує на смарті замість ТабТрейдера.
4 роки їм користуюся, але от тижня 3 тому він мені купу фіч позалочував і вимагає перейти на Про-вершн.
Шо робити?!

Так ты и без него сможешь , ещё лучше, мы верим :) Извини, что не в тему.Но очень специфично.Как по мне - чем проще инструментарий, тем удобнее и быстрее можно реагировать на ситуацию.

Ну у меня 3 биржи(было 5..6 када присматривался), а тикеров на посмотреть штук 30.
Настроено куча уведомлений.
По каждой бирже я могу онлайн на ТТ двигать ордера хоть в машине на светофоре.
И тут такой облом
Зображення
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 17:39

Amethyst А хто який агрегатор порекомендує на смарті замість ТабТрейдера.

Кстати, вспомнил, Илья Мещеряков пользуется этим.Спроси у него в комментах к ролику с прогнозом, может ответит авторитетно...
Кучинелли
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  #<1 ... 3306330733083309
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