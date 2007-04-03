вже бачу
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 сер, 2023 20:32
Кучинелли
вже бачу
Додано: Сер 30 сер, 2023 07:27
Первый пункт плана выполнен - рост состоялся))))
Додано: Сер 30 сер, 2023 17:00
Многия каналы остаются при своём, что то была коррекция и ждёт упадок ещё сильнее.Технически есть вариант роста в 30+, если фундаментал даст.А именно будет рассматриваться итф в пятницу и макроданные.По фигуре как бы рост должен продолжиться.Но уже давно ММ рисует какие угодно фигуры, чтобы сбрить ликвидность.Поэтому утверждать не берусь.Но рост мог бы и быть тем самым дилдом для толпы, ждущей падение( в пабликах от 28 шортов понадевали массу).
Додано: Сер 30 сер, 2023 17:03
Так ты и без него сможешь , ещё лучше, мы верим Извини, что не в тему.Но очень специфично.Как по мне - чем проще инструментарий, тем удобнее и быстрее можно реагировать на ситуацию.
Додано: Сер 30 сер, 2023 17:15
Ну у меня 3 биржи(было 5..6 када присматривался), а тикеров на посмотреть штук 30.
Настроено куча уведомлений.
По каждой бирже я могу онлайн на ТТ двигать ордера хоть в машине на светофоре.
И тут такой облом
Додано: Чет 31 сер, 2023 17:39
Amethyst А хто який агрегатор порекомендує на смарті замість ТабТрейдера.
Кстати, вспомнил, Илья Мещеряков пользуется этим.Спроси у него в комментах к ролику с прогнозом, может ответит авторитетно...
Додано: П'ят 01 вер, 2023 17:07
Ликбез по фигурам ТА.Биток нарисовал голову Бартона.Откуда отстрелил, туда же и упал.Никакие позитивные новости не пришли и вернулись в рн 26.Впереди выходные, может альта постреляет, вот угадать бы какая.Есть монеты ну просто очень сильно укаканные, аж страшно подбирать.Но фишка в том, что это именно и часто тот вариант, кот приносит хор прибыль.
ПС голова Бартона - если честно, это не фигура, это просто прикол совпадения по внешнему виду.И соотв она ни о чём не говорит...
Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:44
илья сегодня грил, шо будет брать после пробития 25т. ташник вже давно рисовал 25600 от которого собирался брать, если понравится реакция на него, а дж пока мовчить...
Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:55
1 - Илья - в комментах чел прикололся, делаю всегда наоборот, типа не хочется брать лонг, но прийдётся.Т о Илья хоть и авторитет и чёт там разбирается, но очень часто в лужу
2 - Та шник какабычно - ключевое - если понравится реакция...ну эт типа чтобы отпистеться можно было, что реакция мол не понравилась.Интересно. какая реакция должна быть на сквиз, которым чаще всего до пиковых целей и достаёт цена
3 - ДЖ как уже неоднократно писал, честно написал, что пролетел, шорты - лонги последние оказались неудачными.И не выдумывал ничего про реакцию и т д.Рынок хитрый и непредсказуемый.Просто уже постфактум по графику можно оценить бОльшую вероятность.
ПС план 27+ 24- 30+ пока что реализовывается.Кстати, а это не что иное как волновая разметка(часть).
Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:35
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
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