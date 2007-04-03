Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:55

чик написав: илья сегодня грил, шо будет брать после пробития 25т. ташник вже давно рисовал 25600 от которого собирался брать, если понравится реакция на него, а дж пока мовчить... илья сегодня грил, шо будет брать после пробития 25т. ташник вже давно рисовал 25600 от которого собирался брать, если понравится реакция на него, а дж пока мовчить...

1 - Илья - в комментах чел прикололся, делаю всегда наоборот, типа не хочется брать лонг, но прийдётся.Т о Илья хоть и авторитет и чёт там разбирается, но очень часто в лужу2 - Та шник какабычно - ключевое - если понравится реакция...ну эт типа чтобы отпистеться можно было, что реакция мол не понравилась.Интересно. какая реакция должна быть на сквиз, которым чаще всего до пиковых целей и достаёт цена3 - ДЖ как уже неоднократно писал, честно написал, что пролетел, шорты - лонги последние оказались неудачными.И не выдумывал ничего про реакцию и т д.Рынок хитрый и непредсказуемый.Просто уже постфактум по графику можно оценить бОльшую вероятность.ПС план 27+ 24- 30+ пока что реализовывается.Кстати, а это не что иное как волновая разметка(часть).