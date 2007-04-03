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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3307330833093310
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:16

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

вертолёт какой то... дж нарисовался - собирается щортить рассчитывая на пробой до 24т. а може и ниже...
немого лайта взял па 62+, бо крайний раз брал па 71 и многие считают может до 50 упасть = усреднился трохи...
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 10:03

  Витаха написав:
  Кучинелли написав:голова Бартона

Может не Бартона а Барта? Тот который Барт Симпсон.

Конечно, точно.Для меня все они одинаковые :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 10:06

  чик написав:вертолёт какой то... дж нарисовался - собирается щортить рассчитывая на пробой до 24т. а може и ниже...
немого лайта взял па 62+, бо крайний раз брал па 71 и многие считают может до 50 упасть = усреднился трохи...


Да конечно, если есть за что, то лучше брать, но никак не продавать.Ну ведь очевидно, что сильно упавшие цены явно не для продажи.Конечно, кому то хочется ещё дешевле. пусть ждёт, может и будет.Но мы наблюдали в прошлом году как ждуны ниже 16 остались с дыркой от бублика.
Т о сейчас, то что есть не продавать - держать.Докупать частями по мере спуска, но уже можно начинать .
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 10:50

Кучинелли
из альтов хочу эфира добрать, бо крайний раз взял па 1750 и 1650 - ниже лимиток не поставил :( + рипл и может солянку для адреналина, на остальное денех вженема...
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  #<1 ... 3307330833093310
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