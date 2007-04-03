вертолёт какой то... дж нарисовался - собирается щортить рассчитывая на пробой до 24т. а може и ниже...
немого лайта взял па 62+, бо крайний раз брал па 71 и многие считают может до 50 упасть = усреднился трохи...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:16
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
вертолёт какой то... дж нарисовался - собирается щортить рассчитывая на пробой до 24т. а може и ниже...
немого лайта взял па 62+, бо крайний раз брал па 71 и многие считают может до 50 упасть = усреднился трохи...
Додано: Суб 02 вер, 2023 10:03
Додано: Суб 02 вер, 2023 10:06
Да конечно, если есть за что, то лучше брать, но никак не продавать.Ну ведь очевидно, что сильно упавшие цены явно не для продажи.Конечно, кому то хочется ещё дешевле. пусть ждёт, может и будет.Но мы наблюдали в прошлом году как ждуны ниже 16 остались с дыркой от бублика.
Т о сейчас, то что есть не продавать - держать.Докупать частями по мере спуска, но уже можно начинать .
Додано: Суб 02 вер, 2023 10:50
Кучинелли
из альтов хочу эфира добрать, бо крайний раз взял па 1750 и 1650 - ниже лимиток не поставил + рипл и может солянку для адреналина, на остальное денех вженема...
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