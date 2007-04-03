вертолёт какой то... дж нарисовался - собирается щортить рассчитывая на пробой до 24т. а може и ниже... немого лайта взял па 62+, бо крайний раз брал па 71 и многие считают может до 50 упасть = усреднился трохи...
чик написав:вертолёт какой то... дж нарисовался - собирается щортить рассчитывая на пробой до 24т. а може и ниже... немого лайта взял па 62+, бо крайний раз брал па 71 и многие считают может до 50 упасть = усреднился трохи...
Да конечно, если есть за что, то лучше брать, но никак не продавать.Ну ведь очевидно, что сильно упавшие цены явно не для продажи.Конечно, кому то хочется ещё дешевле. пусть ждёт, может и будет.Но мы наблюдали в прошлом году как ждуны ниже 16 остались с дыркой от бублика. Т о сейчас, то что есть не продавать - держать.Докупать частями по мере спуска, но уже можно начинать .
чик написав:илья сегодня грил, шо будет брать после пробития 25т. ташник вже давно рисовал 25600 от которого собирался брать, если понравится реакция на него, а дж пока мовчить...
1 - Илья - в комментах чел прикололся, делаю всегда наоборот, типа не хочется брать лонг, но прийдётся.Т о Илья хоть и авторитет и чёт там разбирается, но очень часто в лужу 2 - Та шник какабычно - ключевое - если понравится реакция...ну эт типа чтобы отпистеться можно было, что реакция мол не понравилась.Интересно. какая реакция должна быть на сквиз, которым чаще всего до пиковых целей и достаёт цена 3 - ДЖ как уже неоднократно писал, честно написал, что пролетел, шорты - лонги последние оказались неудачными.И не выдумывал ничего про реакцию и т д.Рынок хитрый и непредсказуемый.Просто уже постфактум по графику можно оценить бОльшую вероятность. ПС план 27+ 24- 30+ пока что реализовывается.Кстати, а это не что иное как волновая разметка(часть).
Илью можно конечно скипнуть. Хуже, что Хамаха ожидает 35к (не смотрел - но видел народ делилися). Ну и стата говорит, что сентябрь - дряной месяц. Я на паузе.