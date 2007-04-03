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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3307330833093310
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:16

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

вертолёт какой то... дж нарисовался - собирается щортить рассчитывая на пробой до 24т. а може и ниже...
немого лайта взял па 62+, бо крайний раз брал па 71 и многие считают может до 50 упасть = усреднился трохи...
чик
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 10:03

  Витаха написав:
  Кучинелли написав:голова Бартона

Может не Бартона а Барта? Тот который Барт Симпсон.

Конечно, точно.Для меня все они одинаковые :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 10:06

  чик написав:вертолёт какой то... дж нарисовался - собирается щортить рассчитывая на пробой до 24т. а може и ниже...
немого лайта взял па 62+, бо крайний раз брал па 71 и многие считают может до 50 упасть = усреднился трохи...


Да конечно, если есть за что, то лучше брать, но никак не продавать.Ну ведь очевидно, что сильно упавшие цены явно не для продажи.Конечно, кому то хочется ещё дешевле. пусть ждёт, может и будет.Но мы наблюдали в прошлом году как ждуны ниже 16 остались с дыркой от бублика.
Т о сейчас, то что есть не продавать - держать.Докупать частями по мере спуска, но уже можно начинать .
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 10:50

Кучинелли
из альтов хочу эфира добрать, бо крайний раз взял па 1750 и 1650 - ниже лимиток не поставил :( + рипл и может солянку для адреналина, на остальное денех вженема...
чик
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 13:10

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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 13:40

IMPRINTER, ну юзайте https://uk.imgbb.com/
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Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 17:03

  Amethyst написав:IMPRINTER, ну юзайте https://uk.imgbb.com/
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у меня все прекрасно отображается

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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 11:15

  Кучинелли написав:
  чик написав:илья сегодня грил, шо будет брать после пробития 25т. ташник вже давно рисовал 25600 от которого собирался брать, если понравится реакция на него, а дж пока мовчить...


1 - Илья - в комментах чел прикололся, делаю всегда наоборот, типа не хочется брать лонг, но прийдётся.Т о Илья хоть и авторитет и чёт там разбирается, но очень часто в лужу
2 - Та шник какабычно - ключевое - если понравится реакция...ну эт типа чтобы отпистеться можно было, что реакция мол не понравилась.Интересно. какая реакция должна быть на сквиз, которым чаще всего до пиковых целей и достаёт цена :?: :(
3 - ДЖ как уже неоднократно писал, честно написал, что пролетел, шорты - лонги последние оказались неудачными.И не выдумывал ничего про реакцию и т д.Рынок хитрый и непредсказуемый.Просто уже постфактум по графику можно оценить бОльшую вероятность.
ПС план 27+ 24- 30+ пока что реализовывается.Кстати, а это не что иное как волновая разметка(часть).


Илью можно конечно скипнуть. Хуже, что Хамаха ожидает 35к (не смотрел - но видел народ делилися). Ну и стата говорит, что сентябрь - дряной месяц. Я на паузе.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 19:13

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  lrs7719 написав:Илью можно конечно скипнуть. Хуже, что Хамаха ожидает 35к (не смотрел - но видел народ делилися). Ну и стата говорит, что сентябрь - дряной месяц. Я на паузе.


Если по простому, то ты очень метко отметил Хамаху как ярого противоположника истины...Но так ли это?
Уже не первый раз рассказываю о Максиме, повторюсь.Это один из самых грамотных трейдеров в крипте из всех существующих в инфопространстве.Он дал положительных прогнозов гораздо больше отрицательных.А отрицательные это как правило выхватки у запоздалых, когда сам Хамаха уже переобулся.Я сам переобуваюсь чуть ли не каждый день.И когда его хейтят за неверный прогноз, оказывается, что на сл день он уже переобулся.А толпа всё пережёвывает устаревшую инфу.Ну бывает и ошибается реально.Дак это у всех.Просто такого опыта и понимания рынка мало у кого есть.Я лично пользовался несколько лет назад его рекомендами, на каких альтах взять иксы.Все перечисленные им монеты здорово иксанули и я на парочке из них тоже хорошо проехал вверх.Рынок суровый и как бы грамотно трейдер не работал, рынок и на таких с резьбой найдёт.Похожий пример ДЖ, он тоже грамотный и объясняет и мотивирует каждый свой трейд.Но увы, тоже часто промахивается.Не потому, что глупый, а потому что ММ хитрее.
Теперь по существу.Как мы обычно принимаем решения - берём и анализируем группу факторов.Если большинство из них показывают в одну сторону, то мы и принимаем это решение.Вот ты привёл пару факторов - Хамаха и сентябрь.И уже принял решение.Как по мне оба фактора ни о чём.т е Хамаха на самом деле не лузер далеко и сентябрь это очень сомнительно чтобы как то влиял, т к это не фундаментальный фактор а лишь статистический.
Хорошо, тогда что я могу написать в ответ.Мои факторы - сейчас по волновой разметке график в 4й волне.В зависимости от своего внутреннего наполнения она может как уже быть завершённой так и упасть вплоть до 20.Но всё равно она останется 4й волной.После которой будет волна 5я.По уровням фибо 5я волна должна достигнуть 35-40.RSI на битке достаточно низко, есть куда расти.Агрессивное повышение ставки закончилось, идёт переход в плато.СЕК стал проигрывать(рипл, грейскейл).ИТФ активизировали давление к принятию.Новый фин год в сша скорее всего ознаменуется новым баблом.Итого - ранее я писал, что имеющие монеты ну никак нынче не правильно сделают, если их продадут.Да я не исключаю дальнейшее падение, но покупки уже нужно делать, т к цены соотв вкусным уровням.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 11:50

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  IMPRINTER написав:у меня все прекрасно отображается

сегодня да, так и первая стала видна - до этого не отображались обе (у мну по крайней мере)...
чик
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