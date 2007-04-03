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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3308330933103311 Додано: Вів 05 вер, 2023 17:59 Кучинелли написав: lrs7719 написав: Илью можно конечно скипнуть. Хуже, что Хамаха ожидает 35к (не смотрел - но видел народ делилися). Ну и стата говорит, что сентябрь - дряной месяц. Я на паузе. Илью можно конечно скипнуть. Хуже, что Хамаха ожидает 35к (не смотрел - но видел народ делилися). Ну и стата говорит, что сентябрь - дряной месяц. Я на паузе.



Если по простому, то ты очень метко отметил Хамаху как ярого противоположника истины...Но так ли это?

Уже не первый раз рассказываю о Максиме, повторюсь.Это один из самых грамотных трейдеров в крипте из всех существующих в инфопространстве.Он дал положительных прогнозов гораздо больше отрицательных.А отрицательные это как правило выхватки у запоздалых, когда сам Хамаха уже переобулся.Я сам переобуваюсь чуть ли не каждый день.И когда его хейтят за неверный прогноз, оказывается, что на сл день он уже переобулся.А толпа всё пережёвывает устаревшую инфу.Ну бывает и ошибается реально.Дак это у всех.Просто такого опыта и понимания рынка мало у кого есть.Я лично пользовался несколько лет назад его рекомендами, на каких альтах взять иксы.Все перечисленные им монеты здорово иксанули и я на парочке из них тоже хорошо проехал вверх.Рынок суровый и как бы грамотно трейдер не работал, рынок и на таких с резьбой найдёт.Похожий пример ДЖ, он тоже грамотный и объясняет и мотивирует каждый свой трейд.Но увы, тоже часто промахивается.Не потому, что глупый, а потому что ММ хитрее.

Теперь по существу.Как мы обычно принимаем решения - берём и анализируем группу факторов.Если большинство из них показывают в одну сторону, то мы и принимаем это решение.Вот ты привёл пару факторов - Хамаха и сентябрь.И уже принял решение.Как по мне оба фактора ни о чём.т е Хамаха на самом деле не лузер далеко и сентябрь это очень сомнительно чтобы как то влиял, т к это не фундаментальный фактор а лишь статистический.

Хорошо, тогда что я могу написать в ответ.Мои факторы - сейчас по волновой разметке график в 4й волне.В зависимости от своего внутреннего наполнения она может как уже быть завершённой так и упасть вплоть до 20.Но всё равно она останется 4й волной.После которой будет волна 5я.По уровням фибо 5я волна должна достигнуть 35-40.RSI на битке достаточно низко, есть куда расти.Агрессивное повышение ставки закончилось, идёт переход в плато.СЕК стал проигрывать(рипл, грейскейл).ИТФ активизировали давление к принятию.Новый фин год в сша скорее всего ознаменуется новым баблом.Итого - ранее я писал, что имеющие монеты ну никак нынче не правильно сделают, если их продадут.Да я не исключаю дальнейшее падение, но покупки уже нужно делать, т к цены соотв вкусным уровням. Если по простому, то ты очень метко отметил Хамаху как ярого противоположника истины...Но так ли это?Уже не первый раз рассказываю о Максиме, повторюсь.Это один из самых грамотных трейдеров в крипте из всех существующих в инфопространстве.Он дал положительных прогнозов гораздо больше отрицательных.А отрицательные это как правило выхватки у запоздалых, когда сам Хамаха уже переобулся.Я сам переобуваюсь чуть ли не каждый день.И когда его хейтят за неверный прогноз, оказывается, что на сл день он уже переобулся.А толпа всё пережёвывает устаревшую инфу.Ну бывает и ошибается реально.Дак это у всех.Просто такого опыта и понимания рынка мало у кого есть.Я лично пользовался несколько лет назад его рекомендами, на каких альтах взять иксы.Все перечисленные им монеты здорово иксанули и я на парочке из них тоже хорошо проехал вверх.Рынок суровый и как бы грамотно трейдер не работал, рынок и на таких с резьбой найдёт.Похожий пример ДЖ, он тоже грамотный и объясняет и мотивирует каждый свой трейд.Но увы, тоже часто промахивается.Не потому, что глупый, а потому что ММ хитрее.Теперь по существу.Как мы обычно принимаем решения - берём и анализируем группу факторов.Если большинство из них показывают в одну сторону, то мы и принимаем это решение.Вот ты привёл пару факторов - Хамаха и сентябрь.И уже принял решение.Как по мне оба фактора ни о чём.т е Хамаха на самом деле не лузер далеко и сентябрь это очень сомнительно чтобы как то влиял, т к это не фундаментальный фактор а лишь статистический.Хорошо, тогда что я могу написать в ответ.Мои факторы - сейчас по волновой разметке график в 4й волне.В зависимости от своего внутреннего наполнения она может как уже быть завершённой так и упасть вплоть до 20.Но всё равно она останется 4й волной.После которой будет волна 5я.По уровням фибо 5я волна должна достигнуть 35-40.RSI на битке достаточно низко, есть куда расти.Агрессивное повышение ставки закончилось, идёт переход в плато.СЕК стал проигрывать(рипл, грейскейл).ИТФ активизировали давление к принятию.Новый фин год в сша скорее всего ознаменуется новым баблом.Итого - ранее я писал, что имеющие монеты ну никак нынче не правильно сделают, если их продадут.Да я не исключаю дальнейшее падение, но покупки уже нужно делать, т к цены соотв вкусным уровням.



За Хамаху - сложно сказать. Пристально за ним не следил так как трейдинг вообще не мое. Народ прикалывался ну и когда какие то кликабильные видосы постили и я обращал внимание - всегда летело в обратную сторону. Насколько системно это было - не знаю.

Илья, да, косячит немало. Но у него метод мне понятный.



Твои оценки - это всегда интересно. Тем более они согласуются и с моим да и вообще со здравым смыслом.



Самое смешное, что опыт говорит, что не стоит нагребать 100500 монет. У меня например зимой работала связка - соль - ада - фтм. Работала идеально. Ада кстати лишней была. А вот когда начал разбавляться всякими gmx и т.д. - начались проблемы.



Не знаю что за траблы у avax. Или его умышленно топят или не знаю. Выглядит конечно очень интересно по цене. Хз конечно.

Имеет смысл посмотреть arb/op. Но у арбитрума суплая только 10% а оптимизм - сильно дорогой имхо и опять же суплай. Хотя газ у них бесплатный и летает... Аптос - таже история... Может новое что то подьедет из Л0, Старкнета и зксинка, бэйса... Хз...Те уже перед бычкой выйдут наверное.





Дефи сектор + биржи будут дохлыми до следующего булрана. Хотя uni по 4 бакса - бесплатно имхо. За Хамаху - сложно сказать. Пристально за ним не следил так как трейдинг вообще не мое. Народ прикалывался ну и когда какие то кликабильные видосы постили и я обращал внимание - всегда летело в обратную сторону. Насколько системно это было - не знаю.Илья, да, косячит немало. Но у него метод мне понятный.Твои оценки - это всегда интересно. Тем более они согласуются и с моим да и вообще со здравым смыслом.Самое смешное, что опыт говорит, что не стоит нагребать 100500 монет. У меня например зимой работала связка - соль - ада - фтм. Работала идеально. Ада кстати лишней была. А вот когда начал разбавляться всякими gmx и т.д. - начались проблемы.Не знаю что за траблы у avax. Или его умышленно топят или не знаю. Выглядит конечно очень интересно по цене. Хз конечно.Имеет смысл посмотреть arb/op. Но у арбитрума суплая только 10% а оптимизм - сильно дорогой имхо и опять же суплай. Хотя газ у них бесплатный и летает... Аптос - таже история... Может новое что то подьедет из Л0, Старкнета и зксинка, бэйса... Хз...Те уже перед бычкой выйдут наверное.Дефи сектор + биржи будут дохлыми до следующего булрана. Хотя uni по 4 бакса - бесплатно имхо. lrs7719

Повідомлень: 2147 З нами з: 13.07.16 Подякував: 381 раз. Подякували: 512 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 вер, 2023 22:40 lrs7719



Спасибо за твоё мнение.Ценю и со многим согласен. Кучинелли

Повідомлень: 1698 З нами з: 30.11.17 Подякував: 200 раз. Подякували: 688 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3308330933103311 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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