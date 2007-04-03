Кучинелли написав:

lrs7719 написав: Илью можно конечно скипнуть. Хуже, что Хамаха ожидает 35к (не смотрел - но видел народ делилися). Ну и стата говорит, что сентябрь - дряной месяц. Я на паузе. Илью можно конечно скипнуть. Хуже, что Хамаха ожидает 35к (не смотрел - но видел народ делилися). Ну и стата говорит, что сентябрь - дряной месяц. Я на паузе.

Если по простому, то ты очень метко отметил Хамаху как ярого противоположника истины...Но так ли это?Уже не первый раз рассказываю о Максиме, повторюсь.Это один из самых грамотных трейдеров в крипте из всех существующих в инфопространстве.Он дал положительных прогнозов гораздо больше отрицательных.А отрицательные это как правило выхватки у запоздалых, когда сам Хамаха уже переобулся.Я сам переобуваюсь чуть ли не каждый день.И когда его хейтят за неверный прогноз, оказывается, что на сл день он уже переобулся.А толпа всё пережёвывает устаревшую инфу.Ну бывает и ошибается реально.Дак это у всех.Просто такого опыта и понимания рынка мало у кого есть.Я лично пользовался несколько лет назад его рекомендами, на каких альтах взять иксы.Все перечисленные им монеты здорово иксанули и я на парочке из них тоже хорошо проехал вверх.Рынок суровый и как бы грамотно трейдер не работал, рынок и на таких с резьбой найдёт.Похожий пример ДЖ, он тоже грамотный и объясняет и мотивирует каждый свой трейд.Но увы, тоже часто промахивается.Не потому, что глупый, а потому что ММ хитрее.Теперь по существу.Как мы обычно принимаем решения - берём и анализируем группу факторов.Если большинство из них показывают в одну сторону, то мы и принимаем это решение.Вот ты привёл пару факторов - Хамаха и сентябрь.И уже принял решение.Как по мне оба фактора ни о чём.т е Хамаха на самом деле не лузер далеко и сентябрь это очень сомнительно чтобы как то влиял, т к это не фундаментальный фактор а лишь статистический.Хорошо, тогда что я могу написать в ответ.Мои факторы - сейчас по волновой разметке график в 4й волне.В зависимости от своего внутреннего наполнения она может как уже быть завершённой так и упасть вплоть до 20.Но всё равно она останется 4й волной.После которой будет волна 5я.По уровням фибо 5я волна должна достигнуть 35-40.RSI на битке достаточно низко, есть куда расти.Агрессивное повышение ставки закончилось, идёт переход в плато.СЕК стал проигрывать(рипл, грейскейл).ИТФ активизировали давление к принятию.Новый фин год в сша скорее всего ознаменуется новым баблом.Итого - ранее я писал, что имеющие монеты ну никак нынче не правильно сделают, если их продадут.Да я не исключаю дальнейшее падение, но покупки уже нужно делать, т к цены соотв вкусным уровням.