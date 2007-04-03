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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 05 вер, 2023 17:59
Кучинелли написав: lrs7719 написав:
Илью можно конечно скипнуть. Хуже, что Хамаха ожидает 35к (не смотрел - но видел народ делилися). Ну и стата говорит, что сентябрь - дряной месяц. Я на паузе.
Если по простому, то ты очень метко отметил Хамаху как ярого противоположника истины...Но так ли это?
Уже не первый раз рассказываю о Максиме, повторюсь.Это один из самых грамотных трейдеров в крипте из всех существующих в инфопространстве.Он дал положительных прогнозов гораздо больше отрицательных.А отрицательные это как правило выхватки у запоздалых, когда сам Хамаха уже переобулся.Я сам переобуваюсь чуть ли не каждый день.И когда его хейтят за неверный прогноз, оказывается, что на сл день он уже переобулся.А толпа всё пережёвывает устаревшую инфу.Ну бывает и ошибается реально.Дак это у всех.Просто такого опыта и понимания рынка мало у кого есть.Я лично пользовался несколько лет назад его рекомендами, на каких альтах взять иксы.Все перечисленные им монеты здорово иксанули и я на парочке из них тоже хорошо проехал вверх.Рынок суровый и как бы грамотно трейдер не работал, рынок и на таких с резьбой найдёт.Похожий пример ДЖ, он тоже грамотный и объясняет и мотивирует каждый свой трейд.Но увы, тоже часто промахивается.Не потому, что глупый, а потому что ММ хитрее.
Теперь по существу.Как мы обычно принимаем решения - берём и анализируем группу факторов.Если большинство из них показывают в одну сторону, то мы и принимаем это решение.Вот ты привёл пару факторов - Хамаха и сентябрь.И уже принял решение.Как по мне оба фактора ни о чём.т е Хамаха на самом деле не лузер далеко и сентябрь это очень сомнительно чтобы как то влиял, т к это не фундаментальный фактор а лишь статистический.
Хорошо, тогда что я могу написать в ответ.Мои факторы - сейчас по волновой разметке график в 4й волне.В зависимости от своего внутреннего наполнения она может как уже быть завершённой так и упасть вплоть до 20.Но всё равно она останется 4й волной.После которой будет волна 5я.По уровням фибо 5я волна должна достигнуть 35-40.RSI на битке достаточно низко, есть куда расти.Агрессивное повышение ставки закончилось, идёт переход в плато.СЕК стал проигрывать(рипл, грейскейл).ИТФ активизировали давление к принятию.Новый фин год в сша скорее всего ознаменуется новым баблом.Итого - ранее я писал, что имеющие монеты ну никак нынче не правильно сделают, если их продадут.Да я не исключаю дальнейшее падение, но покупки уже нужно делать, т к цены соотв вкусным уровням.
За Хамаху - сложно сказать. Пристально за ним не следил так как трейдинг вообще не мое. Народ прикалывался ну и когда какие то кликабильные видосы постили и я обращал внимание - всегда летело в обратную сторону. Насколько системно это было - не знаю.
Илья, да, косячит немало. Но у него метод мне понятный.
Твои оценки - это всегда интересно. Тем более они согласуются и с моим да и вообще со здравым смыслом.
Самое смешное, что опыт говорит, что не стоит нагребать 100500 монет. У меня например зимой работала связка - соль - ада - фтм. Работала идеально. Ада кстати лишней была. А вот когда начал разбавляться всякими gmx и т.д. - начались проблемы.
Не знаю что за траблы у avax. Или его умышленно топят или не знаю. Выглядит конечно очень интересно по цене. Хз конечно.
Имеет смысл посмотреть arb/op. Но у арбитрума суплая только 10% а оптимизм - сильно дорогой имхо и опять же суплай. Хотя газ у них бесплатный и летает... Аптос - таже история... Может новое что то подьедет из Л0, Старкнета и зксинка, бэйса... Хз...Те уже перед бычкой выйдут наверное.
Дефи сектор + биржи будут дохлыми до следующего булрана. Хотя uni по 4 бакса - бесплатно имхо.
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lrs7719
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Додано: Вів 05 вер, 2023 22:40
lrs7719
Спасибо за твоё мнение.Ценю и со многим согласен.
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Кучинелли
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Додано: Сер 06 вер, 2023 10:28
Може ще MINA вистрелить... А от де зараз той РЕРЕ? ))) Який так гучно вистрелив цієї весни))
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vitaxa2006
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Додано: Сер 06 вер, 2023 11:36
vitaxa2006
всё бывает - вон какая то дора шмальнула, хотя ни от кого о ней ничего слышал раньше
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чик
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Додано: Сер 06 вер, 2023 11:47
чик написав:vitaxa2006
всё бывает - вон какая то дора шмальнула, хотя ни от кого о ней ничего слышал раньше
Так именно поэтому и шмальнула.
Вбросили в нее ресурсы для разогрева, скупая билеты,- массы спешно бросились с чемоданими на уходящий вверх поезд, - их билетами по ходу дела отоварили и сошли с профитом на следующем полустанке.
Небольшая передышка, анализ прибыли, и поиск следующего всеми забытого на узкоколейке поезда на Шепетовку.
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antey1969
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Додано: Сер 06 вер, 2023 12:04
vitaxa2006 написав:
Може ще MINA вистрелить... А от де зараз той РЕРЕ? ))) Який так гучно вистрелив цієї весни))
Постепенно учимся грамоте в крипте.не нужно сравнивать мэм коин и Л1 продукт.У них разное предназначение.И разная эмиссия и возраст и публика вовлечённая в процесс.В общем - это несравнимые вещи.Мина будет недалеко от всего рынка плюс -минус, пока не начнётся след булран.А пепе в любой момент может иксануть хоть вверх хоть вниз, смотря что пинданёт в Х твиттере один миллиардер
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Кучинелли
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Додано: Сер 06 вер, 2023 17:18
lrs7719 написав:
Вообще со временем эта вся мышинная возня задалбывает и приходишь к правильному решению: 60% - биток, 40% - эфир, туда же заливаешь халяву от ретродропов (если дают). Ну ладно можно добавить что то типа линк/юни/соль. Всё остальное от лукавого. В том числе и оптимизм и арбитрум с аптосом. Хотя все вангуют за ними будущее. Ну хз. И попробуйте собрать портфель который на длинной дистанции обгонит этот бенчмарк.
Вот как и писал - со многим согласен.Но не со всем.ОП АРБ АПТ - согласен, с виду перспективные, а эмиссии ещё очень много и при малом тираже капа уже раздутая.Очень опасно иметь дело, т к может упасть в неск раз и надолго.Тут нужно разбираться с графиком разлоков.А вот правильность биток+эфир - это не что иное как капитуляция перед кропотливой работой собрать именно тот портфель, кот обгонит этих пердунишек.
ПС ещё и как обгонит, т к эти монеты ну уж никак не дадут иксов по сравнению с некоторыми другими.Я не называю эти некоторые, т к никто не знает будущего и было бы очнь просто - прочитать в непрофильном форуме рекомендации и обогатиться(это для зевак сюда заглядывающих с вопросами про монеты).Я , чтобы не быть голословным, просто скажу, повторю своё раннее мнение, что большие иксы сделают некоторые проекты Л1(блокчейны), кот смогут привнести что то новое и свежее и перспективное и востребованное, по сравнению с уже отстрелявшими эфирами соланами и т д.А какие это уже каждый сам пусть решает, и изучает вопрос.
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Кучинелли
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Додано: Сер 06 вер, 2023 17:49
Кучинелли написав:
большие иксы сделают некоторые проекты Л1(блокчейны), кот смогут привнести что то новое и свежее и перспективное и востребованное
А буде хоча б 1 проєкт, який зробить Х відносно бітка і втримає його хоча б 10 років, а не здується через пару років?
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 06 вер, 2023 19:08
Дюрі-бачі написав: Кучинелли написав:
большие иксы сделают некоторые проекты Л1(блокчейны), кот смогут привнести что то новое и свежее и перспективное и востребованное
А буде хоча б 1 проєкт, який зробить Х відносно бітка і втримає його хоча б 10 років, а не здується через пару років?
- если ты просто повествуешь, то и продолжи своей версией
- если это реальный вопрос, то он довольно детский, т к будущее не знает никто.Но конечно есть версии с разной вероятностью.Думаю, что ДА.Биток постепенно должен терять лидерство.Вон уже эфиру многие пророчили 1е место.Ну а раз эфиру пророчили, значит ещё круче может оказаться очередной убийца эфира.Выше рассказана тривиальная логическая цепочка.Но конечно, на этот процесс понадобятся годы.А я очень не люблю на годы вперёд.Ну зачем, тут каждый день что то меняется.Кому это нужно.Разве т о свою хотелку огласить.
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Кучинелли
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