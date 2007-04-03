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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3309331033113312
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 09:51

  Кучинелли написав:

- если ты просто повествуешь, то и продолжи своей версией
- если это реальный вопрос, то он довольно детский, т к будущее не знает никто.Но конечно есть версии с разной вероятностью.Думаю, что ДА.Биток постепенно должен терять лидерство.Вон уже эфиру многие пророчили 1е место.Ну а раз эфиру пророчили, значит ещё круче может оказаться очередной убийца эфира.Выше рассказана тривиальная логическая цепочка.Но конечно, на этот процесс понадобятся годы.А я очень не люблю на годы вперёд.Ну зачем, тут каждый день что то меняется.Кому это нужно.Разве т о свою хотелку огласить.



Тут два момента:
1. Если озвучишь, а оно - не взлетело или не сразу взлетело - то будет кипеш до небес - что ж теперь делать? я последние вложил а оно - не растет. Это проблема даже опытных людей. На себе не раз такое испытывал. А что уж говорить за тещёних/мамкиных инвесторов?
2. Бенчмарк - есть бенчмарк. Иксов не получишь - но так зато и без денег не останешься.
3. На радаре есть несколько проектов. Но пока в голове цельной картины нет кроме того что сказал. В любом случае схема стабильна из года в год: сначала летит биток - затем эфир и топ альта - затем дефи и всякое такое из первой сотни или трендовое - затем щитки и финализирует загон мем коины и рипли :).
ps. Жалею сильно об одном - год назад обратил внимание на kas. pow блокчейн да ещё и типа фантомные истории и прочее. И стоил он тогда что то около 0,003 . Глянул эмиссию в 28 млрд и скипнул. В моменте долетал до 0,05 на таком рынке и это явно не предел. Но эмиссия, но маркетинг, но биржи где он торгуется :? ... короче. Диор.

ps. Недурно смотрится к битку в этом году xmr и trx :roll:
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 10:16

  lrs7719 написав:Дефи сектор + биржи будут дохлыми до следующего булрана. Хотя uni по 4 бакса - бесплатно имхо.

Блин, вот один в один кто-то (не вспомню кто) писал за CAKE, что все что до 5 баксов это бесплатно...буквально через месяц сдули его в 3 раза.Я тогда как раз прикупил его, слава Богу на копейки, до этого даже не смотрел в его сторону. Теперь усредняю, бляха :mrgreen:
И, да. Само-собой, нужно самому думать. Я никого не виню, но в крипте, когда слышу - это бесплатно, дешевле не будет - всегда улыбаюсь.Потому что все это может стать реально бесплатно, это нужно всегда помнить.
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