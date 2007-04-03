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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3309331033113312 Додано: Чет 07 вер, 2023 09:51 Кучинелли написав:



- если ты просто повествуешь, то и продолжи своей версией

- если это реальный вопрос, то он довольно детский, т к будущее не знает никто.Но конечно есть версии с разной вероятностью.Думаю, что ДА.Биток постепенно должен терять лидерство.Вон уже эфиру многие пророчили 1е место.Ну а раз эфиру пророчили, значит ещё круче может оказаться очередной убийца эфира.Выше рассказана тривиальная логическая цепочка.Но конечно, на этот процесс понадобятся годы.А я очень не люблю на годы вперёд.Ну зачем, тут каждый день что то меняется.Кому это нужно.Разве т о свою хотелку огласить. - если ты просто повествуешь, то и продолжи своей версией- если это реальный вопрос, то он довольно детский, т к будущее не знает никто.Но конечно есть версии с разной вероятностью.Думаю, что ДА.Биток постепенно должен терять лидерство.Вон уже эфиру многие пророчили 1е место.Ну а раз эфиру пророчили, значит ещё круче может оказаться очередной убийца эфира.Выше рассказана тривиальная логическая цепочка.Но конечно, на этот процесс понадобятся годы.А я очень не люблю на годы вперёд.Ну зачем, тут каждый день что то меняется.Кому это нужно.Разве т о свою хотелку огласить.





Тут два момента:

1. Если озвучишь, а оно - не взлетело или не сразу взлетело - то будет кипеш до небес - что ж теперь делать? я последние вложил а оно - не растет. Это проблема даже опытных людей. На себе не раз такое испытывал. А что уж говорить за тещёних/мамкиных инвесторов?

2. Бенчмарк - есть бенчмарк. Иксов не получишь - но так зато и без денег не останешься.

3. На радаре есть несколько проектов. Но пока в голове цельной картины нет кроме того что сказал. В любом случае схема стабильна из года в год: сначала летит биток - затем эфир и топ альта - затем дефи и всякое такое из первой сотни или трендовое - затем щитки и финализирует загон мем коины и рипли .

ps. Жалею сильно об одном - год назад обратил внимание на kas. pow блокчейн да ещё и типа фантомные истории и прочее. И стоил он тогда что то около 0,003 . Глянул эмиссию в 28 млрд и скипнул. В моменте долетал до 0,05 на таком рынке и это явно не предел. Но эмиссия, но маркетинг, но биржи где он торгуется ... короче. Диор.



ps. Недурно смотрится к битку в этом году xmr и trx Тут два момента:1. Если озвучишь, а оно - не взлетело или не сразу взлетело - то будет кипеш до небес - что ж теперь делать? я последние вложил а оно - не растет. Это проблема даже опытных людей. На себе не раз такое испытывал. А что уж говорить за тещёних/мамкиных инвесторов?2. Бенчмарк - есть бенчмарк. Иксов не получишь - но так зато и без денег не останешься.3. На радаре есть несколько проектов. Но пока в голове цельной картины нет кроме того что сказал. В любом случае схема стабильна из года в год: сначала летит биток - затем эфир и топ альта - затем дефи и всякое такое из первой сотни или трендовое - затем щитки и финализирует загон мем коины и риплиps. Жалею сильно об одном - год назад обратил внимание на kas. pow блокчейн да ещё и типа фантомные истории и прочее. И стоил он тогда что то около 0,003 . Глянул эмиссию в 28 млрд и скипнул. В моменте долетал до 0,05 на таком рынке и это явно не предел. Но эмиссия, но маркетинг, но биржи где он торгуется... короче. Диор.ps. Недурно смотрится к битку в этом году xmr и trx lrs7719

Повідомлень: 2150 З нами з: 13.07.16 Подякував: 382 раз. Подякували: 516 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 вер, 2023 10:16 lrs7719 написав: Дефи сектор + биржи будут дохлыми до следующего булрана. Хотя uni по 4 бакса - бесплатно имхо. Дефи сектор + биржи будут дохлыми до следующего булрана. Хотя uni по 4 бакса - бесплатно имхо.

Блин, вот один в один кто-то (не вспомню кто) писал за CAKE, что все что до 5 баксов это бесплатно...буквально через месяц сдули его в 3 раза.Я тогда как раз прикупил его, слава Богу на копейки, до этого даже не смотрел в его сторону. Теперь усредняю, бляха

И, да. Само-собой, нужно самому думать. Я никого не виню, но в крипте, когда слышу - это бесплатно, дешевле не будет - всегда улыбаюсь.Потому что все это может стать реально бесплатно, это нужно всегда помнить. Блин, вот один в один кто-то (не вспомню кто) писал за CAKE, что все что до 5 баксов это бесплатно...буквально через месяц сдули его в 3 раза.Я тогда как раз прикупил его, слава Богу на копейки, до этого даже не смотрел в его сторону. Теперь усредняю, бляхаИ, да. Само-собой, нужно самому думать. Я никого не виню, но в крипте, когда слышу - это бесплатно, дешевле не будет - всегда улыбаюсь.Потому что все это может стать реально бесплатно, это нужно всегда помнить. Rack Повідомлень: 396 З нами з: 29.01.09 Подякував: 52 раз. Подякували: 45 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 вер, 2023 12:28 Re: Криптовалюта, ринок криптовалют lrs7719 написав: 2. Бенчмарк - есть бенчмарк. Иксов не получишь - но так зато и без денег не останешься. 2. Бенчмарк - есть бенчмарк. Иксов не получишь - но так зато и без денег не останешься.



Не буду комментировать всё, а вот эта фраза очень правильная.Только здесь много но...Такой стиль больше подходит для крупных сумм.Мне же больше интересно меньше сумма и больше риск, конечно в надежде на бОльший профит.Но и я уже немного остываю.Часть активов застейкал, т к торговать на таких плинтусовых уровнях не интересно и опасно.Прибыль мала(относительно бывшей) и улететь может резко пока будешь без актива.Т е то, во что верю положил в стейкинг. Не буду комментировать всё, а вот эта фраза очень правильная.Только здесь много но...Такой стиль больше подходит для крупных сумм.Мне же больше интересно меньше сумма и больше риск, конечно в надежде на бОльший профит.Но и я уже немного остываю.Часть активов застейкал, т к торговать на таких плинтусовых уровнях не интересно и опасно.Прибыль мала(относительно бывшей) и улететь может резко пока будешь без актива.Т е то, во что верю положил в стейкинг. Кучинелли

Повідомлень: 1703 З нами з: 30.11.17 Подякував: 200 раз. Подякували: 692 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 вер, 2023 12:31 Rack написав: lrs7719 написав: Дефи сектор + биржи будут дохлыми до следующего булрана. Хотя uni по 4 бакса - бесплатно имхо. Дефи сектор + биржи будут дохлыми до следующего булрана. Хотя uni по 4 бакса - бесплатно имхо.

Блин, вот один в один кто-то (не вспомню кто) писал за CAKE, что все что до 5 баксов это бесплатно...буквально через месяц сдули его в 3 раза.Я тогда как раз прикупил его, слава Богу на копейки, до этого даже не смотрел в его сторону. Теперь усредняю, бляха

И, да. Само-собой, нужно самому думать. Я никого не виню, но в крипте, когда слышу - это бесплатно, дешевле не будет - всегда улыбаюсь.Потому что все это может стать реально бесплатно, это нужно всегда помнить. Блин, вот один в один кто-то (не вспомню кто) писал за CAKE, что все что до 5 баксов это бесплатно...буквально через месяц сдули его в 3 раза.Я тогда как раз прикупил его, слава Богу на копейки, до этого даже не смотрел в его сторону. Теперь усредняю, бляхаИ, да. Само-собой, нужно самому думать. Я никого не виню, но в крипте, когда слышу - это бесплатно, дешевле не будет - всегда улыбаюсь.Потому что все это может стать реально бесплатно, это нужно всегда помнить.



Я здесь писал, как я покупал Уни и Суши.С цены более 10 при падении на 3 я взял В итоге упали меньше 1.Но в след итоге поднялись выше 20.Какой вывод сделать...1 - Не менять стратегию 2 - не продавать в убыток, держать 3 - Вовремя выйти с иксами, но может не с максимальными. Я здесь писал, как я покупал Уни и Суши.С цены более 10 при падении на 3 я взялВ итоге упали меньше 1.Но в след итоге поднялись выше 20.Какой вывод сделать...1 - Не менять стратегию 2 - не продавать в убыток, держать 3 - Вовремя выйти с иксами, но может не с максимальными. Кучинелли

Повідомлень: 1703 З нами з: 30.11.17 Подякував: 200 раз. Подякували: 692 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 вер, 2023 13:13 Rack написав: lrs7719 написав: Дефи сектор + биржи будут дохлыми до следующего булрана. Хотя uni по 4 бакса - бесплатно имхо. Дефи сектор + биржи будут дохлыми до следующего булрана. Хотя uni по 4 бакса - бесплатно имхо.

Блин, вот один в один кто-то (не вспомню кто) писал за CAKE, что все что до 5 баксов это бесплатно...буквально через месяц сдули его в 3 раза.Я тогда как раз прикупил его, слава Богу на копейки, до этого даже не смотрел в его сторону. Теперь усредняю, бляха

И, да. Само-собой, нужно самому думать. Я никого не виню, но в крипте, когда слышу - это бесплатно, дешевле не будет - всегда улыбаюсь.Потому что все это может стать реально бесплатно, это нужно всегда помнить. Блин, вот один в один кто-то (не вспомню кто) писал за CAKE, что все что до 5 баксов это бесплатно...буквально через месяц сдули его в 3 раза.Я тогда как раз прикупил его, слава Богу на копейки, до этого даже не смотрел в его сторону. Теперь усредняю, бляхаИ, да. Само-собой, нужно самому думать. Я никого не виню, но в крипте, когда слышу - это бесплатно, дешевле не будет - всегда улыбаюсь.Потому что все это может стать реально бесплатно, это нужно всегда помнить.



Та ну... уни и кейк вообще не сравнимо. Видел что вот как раз у у кейка срезали оплату и народ начал его массово лить, а так как эмиссия у них ограничена только сжиганием, а сжигать сейчас особо нечего то их качают. А так можно и суши вспомнить - они с весны сложились в три раза и уверенно идут на исторический минимум. Думаю и уни пойдет вниз. До булрана у этих бирж будут фиговые времена. Это когда газ будет от 250 гивеев и каждый день будет листится какой то очередной пепе или щиткоин на эфире - тогда да. Та ну... уни и кейк вообще не сравнимо. Видел что вот как раз у у кейка срезали оплату и народ начал его массово лить, а так как эмиссия у них ограничена только сжиганием, а сжигать сейчас особо нечего то их качают. А так можно и суши вспомнить - они с весны сложились в три раза и уверенно идут на исторический минимум. Думаю и уни пойдет вниз. До булрана у этих бирж будут фиговые времена. Это когда газ будет от 250 гивеев и каждый день будет листится какой то очередной пепе или щиткоин на эфире - тогда да. lrs7719

Повідомлень: 2150 З нами з: 13.07.16 Подякував: 382 раз. Подякували: 516 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 вер, 2023 13:23 Кучинелли написав: Часть активов застейкал, т к торговать на таких плинтусовых уровнях не интересно и опасно.Прибыль мала(относительно бывшей) и улететь может резко пока будешь без актива.Т е то, во что верю положил в стейкинг. Часть активов застейкал, т к торговать на таких плинтусовых уровнях не интересно и опасно.Прибыль мала(относительно бывшей) и улететь может резко пока будешь без актива.Т е то, во что верю положил в стейкинг.

75% расставлена в лимитках на откуп битка до 17т. и других альтов по мелочи. 20% в тезере, оставшимися пятью изображаю торговлю. кстати, зря ордер па 25500 переставил ниже наслушавшись всех подряд... 75% расставлена в лимитках на откуп битка до 17т. и других альтов по мелочи. 20% в тезере, оставшимися пятью изображаю торговлю. кстати, зря ордер па 25500 переставил ниже наслушавшись всех подряд... чик 1

Повідомлень: 7260 З нами з: 03.01.09 Подякував: 6250 раз. Подякували: 992 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3309331033113312 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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