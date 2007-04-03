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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3309331033113312
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 09:51

  Кучинелли написав:

- если ты просто повествуешь, то и продолжи своей версией
- если это реальный вопрос, то он довольно детский, т к будущее не знает никто.Но конечно есть версии с разной вероятностью.Думаю, что ДА.Биток постепенно должен терять лидерство.Вон уже эфиру многие пророчили 1е место.Ну а раз эфиру пророчили, значит ещё круче может оказаться очередной убийца эфира.Выше рассказана тривиальная логическая цепочка.Но конечно, на этот процесс понадобятся годы.А я очень не люблю на годы вперёд.Ну зачем, тут каждый день что то меняется.Кому это нужно.Разве т о свою хотелку огласить.



Тут два момента:
1. Если озвучишь, а оно - не взлетело или не сразу взлетело - то будет кипеш до небес - что ж теперь делать? я последние вложил а оно - не растет. Это проблема даже опытных людей. На себе не раз такое испытывал. А что уж говорить за тещёних/мамкиных инвесторов?
2. Бенчмарк - есть бенчмарк. Иксов не получишь - но так зато и без денег не останешься.
3. На радаре есть несколько проектов. Но пока в голове цельной картины нет кроме того что сказал. В любом случае схема стабильна из года в год: сначала летит биток - затем эфир и топ альта - затем дефи и всякое такое из первой сотни или трендовое - затем щитки и финализирует загон мем коины и рипли :).
ps. Жалею сильно об одном - год назад обратил внимание на kas. pow блокчейн да ещё и типа фантомные истории и прочее. И стоил он тогда что то около 0,003 . Глянул эмиссию в 28 млрд и скипнул. В моменте долетал до 0,05 на таком рынке и это явно не предел. Но эмиссия, но маркетинг, но биржи где он торгуется :? ... короче. Диор.

ps. Недурно смотрится к битку в этом году xmr и trx :roll:
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 10:16

  lrs7719 написав:Дефи сектор + биржи будут дохлыми до следующего булрана. Хотя uni по 4 бакса - бесплатно имхо.

Блин, вот один в один кто-то (не вспомню кто) писал за CAKE, что все что до 5 баксов это бесплатно...буквально через месяц сдули его в 3 раза.Я тогда как раз прикупил его, слава Богу на копейки, до этого даже не смотрел в его сторону. Теперь усредняю, бляха :mrgreen:
И, да. Само-собой, нужно самому думать. Я никого не виню, но в крипте, когда слышу - это бесплатно, дешевле не будет - всегда улыбаюсь.Потому что все это может стать реально бесплатно, это нужно всегда помнить.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 12:28

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  lrs7719 написав:2. Бенчмарк - есть бенчмарк. Иксов не получишь - но так зато и без денег не останешься.


Не буду комментировать всё, а вот эта фраза очень правильная.Только здесь много но...Такой стиль больше подходит для крупных сумм.Мне же больше интересно меньше сумма и больше риск, конечно в надежде на бОльший профит.Но и я уже немного остываю.Часть активов застейкал, т к торговать на таких плинтусовых уровнях не интересно и опасно.Прибыль мала(относительно бывшей) и улететь может резко пока будешь без актива.Т е то, во что верю положил в стейкинг.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 12:31

  Rack написав:
  lrs7719 написав:Дефи сектор + биржи будут дохлыми до следующего булрана. Хотя uni по 4 бакса - бесплатно имхо.

Блин, вот один в один кто-то (не вспомню кто) писал за CAKE, что все что до 5 баксов это бесплатно...буквально через месяц сдули его в 3 раза.Я тогда как раз прикупил его, слава Богу на копейки, до этого даже не смотрел в его сторону. Теперь усредняю, бляха :mrgreen:
И, да. Само-собой, нужно самому думать. Я никого не виню, но в крипте, когда слышу - это бесплатно, дешевле не будет - всегда улыбаюсь.Потому что все это может стать реально бесплатно, это нужно всегда помнить.


Я здесь писал, как я покупал Уни и Суши.С цены более 10 при падении на 3 я взял :( В итоге упали меньше 1.Но в след итоге поднялись выше 20.Какой вывод сделать...1 - Не менять стратегию 2 - не продавать в убыток, держать 3 - Вовремя выйти с иксами, но может не с максимальными.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 13:13

  Rack написав:
  lrs7719 написав:Дефи сектор + биржи будут дохлыми до следующего булрана. Хотя uni по 4 бакса - бесплатно имхо.

Блин, вот один в один кто-то (не вспомню кто) писал за CAKE, что все что до 5 баксов это бесплатно...буквально через месяц сдули его в 3 раза.Я тогда как раз прикупил его, слава Богу на копейки, до этого даже не смотрел в его сторону. Теперь усредняю, бляха :mrgreen:
И, да. Само-собой, нужно самому думать. Я никого не виню, но в крипте, когда слышу - это бесплатно, дешевле не будет - всегда улыбаюсь.Потому что все это может стать реально бесплатно, это нужно всегда помнить.


Та ну... уни и кейк вообще не сравнимо. Видел что вот как раз у у кейка срезали оплату и народ начал его массово лить, а так как эмиссия у них ограничена только сжиганием, а сжигать сейчас особо нечего то их качают. А так можно и суши вспомнить - они с весны сложились в три раза и уверенно идут на исторический минимум. Думаю и уни пойдет вниз. До булрана у этих бирж будут фиговые времена. Это когда газ будет от 250 гивеев и каждый день будет листится какой то очередной пепе или щиткоин на эфире - тогда да.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 13:23

  Кучинелли написав:Часть активов застейкал, т к торговать на таких плинтусовых уровнях не интересно и опасно.Прибыль мала(относительно бывшей) и улететь может резко пока будешь без актива.Т е то, во что верю положил в стейкинг.

75% расставлена в лимитках на откуп битка до 17т. и других альтов по мелочи. 20% в тезере, оставшимися пятью изображаю торговлю. кстати, зря ордер па 25500 переставил ниже наслушавшись всех подряд...
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 15:49

  lrs7719 написав:ps. Недурно смотрится к битку в этом году xmr

с анонимками частично полная опа - есть остатки зека, дашки купленные пару лет взад на порядок дороже текущей цены :o с монеро менее печально, но тоже не айс. даже не знаю шо им светит в будущем...
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Повідомлення Додано: Нед 10 вер, 2023 10:52

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Хлопці, всім привіт. Що думаєте на рахунок коливань ціни бітка у вересні та жовтні цього року? Є статистика, що впродовж всієї історії бітка, вересень, зазвичай, закривався червоною свічкою, а жовтень, навпаки, зеленою. Щодо листопада та грудня цього року, велика вірогідність, що вони теж будуть або червоні, або флет. Звісно, завжди є вірогідність, що цього разу все піде не по плану)) Але, все ж таки) Є бажання зайти у біток на початку жовтня та вийти у кінці жовтня. Прокататися на гойдалці)) Хто, що думає з цього приводу?
vitaxa2006
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