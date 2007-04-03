Додано: Чет 07 вер, 2023 09:51

Кучинелли написав:



- если ты просто повествуешь, то и продолжи своей версией

- если это реальный вопрос, то он довольно детский, т к будущее не знает никто.Но конечно есть версии с разной вероятностью.Думаю, что ДА.Биток постепенно должен терять лидерство.Вон уже эфиру многие пророчили 1е место.Ну а раз эфиру пророчили, значит ещё круче может оказаться очередной убийца эфира.Выше рассказана тривиальная логическая цепочка.Но конечно, на этот процесс понадобятся годы.А я очень не люблю на годы вперёд.Ну зачем, тут каждый день что то меняется.Кому это нужно.Разве т о свою хотелку огласить. - если ты просто повествуешь, то и продолжи своей версией- если это реальный вопрос, то он довольно детский, т к будущее не знает никто.Но конечно есть версии с разной вероятностью.Думаю, что ДА.Биток постепенно должен терять лидерство.Вон уже эфиру многие пророчили 1е место.Ну а раз эфиру пророчили, значит ещё круче может оказаться очередной убийца эфира.Выше рассказана тривиальная логическая цепочка.Но конечно, на этот процесс понадобятся годы.А я очень не люблю на годы вперёд.Ну зачем, тут каждый день что то меняется.Кому это нужно.Разве т о свою хотелку огласить.

Тут два момента:1. Если озвучишь, а оно - не взлетело или не сразу взлетело - то будет кипеш до небес - что ж теперь делать? я последние вложил а оно - не растет. Это проблема даже опытных людей. На себе не раз такое испытывал. А что уж говорить за тещёних/мамкиных инвесторов?2. Бенчмарк - есть бенчмарк. Иксов не получишь - но так зато и без денег не останешься.3. На радаре есть несколько проектов. Но пока в голове цельной картины нет кроме того что сказал. В любом случае схема стабильна из года в год: сначала летит биток - затем эфир и топ альта - затем дефи и всякое такое из первой сотни или трендовое - затем щитки и финализирует загон мем коины и риплиps. Жалею сильно об одном - год назад обратил внимание на kas. pow блокчейн да ещё и типа фантомные истории и прочее. И стоил он тогда что то около 0,003 . Глянул эмиссию в 28 млрд и скипнул. В моменте долетал до 0,05 на таком рынке и это явно не предел. Но эмиссия, но маркетинг, но биржи где он торгуется... короче. Диор.ps. Недурно смотрится к битку в этом году xmr и trx