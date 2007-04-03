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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3310331133123313
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 18:41

      чик написав:взял на лимитках па 25500 трохи, эфир па 1600, солянки и другого барахла. ждёмс па 25 и ниже, на альты крохи оставил...


    Ждали? Получайте! :D Тоже получил слегка по 25000-25100
    SAndriy1
     
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      #<1 ... 3310331133123313
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