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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 вер, 2023 18:41
чик написав:
взял на лимитках па 25500 трохи, эфир па 1600, солянки и другого барахла. ждёмс па 25 и ниже, на альты крохи оставил...
Ждали? Получайте!
Тоже получил слегка по 25000-25100
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