Ждали? Получайте! Тоже получил слегка по 25000-25100
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 вер, 2023 18:41
Додано: Пон 11 вер, 2023 19:00
SAndriy1
налили и па 25, а вообще мну тяжко на 2-3х биржах вертеться да ешо с альтами - надо как то попроще
Додано: Пон 11 вер, 2023 19:01
Для понимания - падение связано с публикацией ФТХ ликвидных активов для продажи для выручки сумм компенсаций клиентам.Там сол и фтт самые крупные.Рынок не хочет дорого покупать.Правда у них ограничение продаж от 100 до 200 млн в день.Но всё равно на Медвежке свежих денег нет, чтобы кого то ощастливливать.
Додано: Пон 11 вер, 2023 19:09
Да.Честно признаюсь, давно это понял и оставил средства на одной бирже и число монет сократил до нескольких и работаю всегда всей котлетой.Потому что в большинстве случаев удачно и не боюсь.В результате нет "тяжести", одно удовольствие.
Додано: Пон 11 вер, 2023 19:16
Кучинелли
да, надо бы упростить процесс про выплаты читал, мне на смарт пуши приходят какого то ... хотя ни на что не подписывался.
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