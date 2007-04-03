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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3310331133123313
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 18:41

      чик написав:взял на лимитках па 25500 трохи, эфир па 1600, солянки и другого барахла. ждёмс па 25 и ниже, на альты крохи оставил...


    Ждали? Получайте! :D Тоже получил слегка по 25000-25100
    SAndriy1
     
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    Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 19:00

    SAndriy1
    налили и па 25, а вообще мну тяжко на 2-3х биржах вертеться да ешо с альтами - надо как то попроще :?
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    Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 19:01

      SAndriy1 написав:
        чик написав:взял на лимитках па 25500 трохи, эфир па 1600, солянки и другого барахла. ждёмс па 25 и ниже, на альты крохи оставил...


      Ждали? Получайте! :D Тоже получил слегка по 25000-25100


      Для понимания - падение связано с публикацией ФТХ ликвидных активов для продажи для выручки сумм компенсаций клиентам.Там сол и фтт самые крупные.Рынок не хочет дорого покупать.Правда у них ограничение продаж от 100 до 200 млн в день.Но всё равно на Медвежке свежих денег нет, чтобы кого то ощастливливать.
      Кучинелли
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      Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 19:09

        чик написав:SAndriy1
      налили и па 25, а вообще мну тяжко на 2-3х биржах вертеться да ешо с альтами - надо как то попроще :?


      :D Да.Честно признаюсь, давно это понял и оставил средства на одной бирже и число монет сократил до нескольких и работаю всегда всей котлетой.Потому что в большинстве случаев удачно и не боюсь.В результате нет "тяжести", одно удовольствие. :D
      Кучинелли
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      Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 19:16

      Кучинелли
      да, надо бы упростить процесс :) про выплаты читал, мне на смарт пуши приходят какого то ... хотя ни на что не подписывался.
      чик
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        #<1 ... 3310331133123313
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