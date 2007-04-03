Додано: Вів 12 вер, 2023 14:53

Ждали? Получайте!Тоже получил слегка по 25000-25100[/quote]Для понимания - падение связано с публикацией ФТХ ликвидных активов для продажи для выручки сумм компенсаций клиентам.Там сол и фтт самые крупные.Рынок не хочет дорого покупать.Правда у них ограничение продаж от 100 до 200 млн в день.Но всё равно на Медвежке свежих денег нет, чтобы кого то ощастливливать.[/quote]Да... солану жду ниже 15.Она явно слабее рынка смотрится и сам рынок тоже. Думаю альты сделают ещё -20-30% к битку, ну и сам биток должен пойти к 22к. Может быть даже в сентябре - тут много негатива надвигается. Что до соланы то думаю киты будут выкупать её не по розничной цене. Посмотрим. Но там же не только солана. Строго говоря Солана ж в портфеле у Аламейды. А вот ниар - он и у ФТХ и у аламейды. И про солану (а там 315 млн) все говорят, а то что у Аламейды еще и в фандинге матика почти на 450 млн по курсу на 11.09 и того же нира на 150 млн. - что то не слышно. Думаю ниар задампят в хламину. Его в сумме 500 млн. у ФТХ и аламейды, а это больше половины суплая. Если это всё будут лить по рынку то и не знаю где его там ловить.[/quote]С другой стороны - они ж там не идиоты! Ситуацию эту понимают, рынок вниз придавят. Но продавая нир за 0,1 они ж ничего не получат!Да и не все пойдет в стакан, я думаю! У меня нира есть немного, но пока не переживаю...Солану и сам прикупил бы ниже 15