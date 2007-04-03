Ждали? Получайте! Тоже получил слегка по 25000-25100
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 вер, 2023 18:41
Додано: Пон 11 вер, 2023 19:00
SAndriy1
налили и па 25, а вообще мну тяжко на 2-3х биржах вертеться да ешо с альтами - надо как то попроще
Додано: Пон 11 вер, 2023 19:01
Для понимания - падение связано с публикацией ФТХ ликвидных активов для продажи для выручки сумм компенсаций клиентам.Там сол и фтт самые крупные.Рынок не хочет дорого покупать.Правда у них ограничение продаж от 100 до 200 млн в день.Но всё равно на Медвежке свежих денег нет, чтобы кого то ощастливливать.
Додано: Пон 11 вер, 2023 19:09
Да.Честно признаюсь, давно это понял и оставил средства на одной бирже и число монет сократил до нескольких и работаю всегда всей котлетой.Потому что в большинстве случаев удачно и не боюсь.В результате нет "тяжести", одно удовольствие.
Додано: Пон 11 вер, 2023 19:16
Кучинелли
да, надо бы упростить процесс про выплаты читал, мне на смарт пуши приходят какого то ... хотя ни на что не подписывался.
прислали, шо чувак (видимо по ошибке) заплатил поллимона баксов за перевод 0.074 битка
Додано: Вів 12 вер, 2023 12:35
да... Плюс время от времени вылазят какие то новые проекты которые позиционируют себя типа фантом-протоколы или что то в таком духе. На бычке конечно оно все подскочит - но без фанатизма. Уверен.
Додано: Вів 12 вер, 2023 12:46
Да... солану жду ниже 15.Она явно слабее рынка смотрится и сам рынок тоже. Думаю альты сделают ещё -20-30% к битку, ну и сам биток должен пойти к 22к. Может быть даже в сентябре - тут много негатива надвигается. Что до соланы то думаю киты будут выкупать её не по розничной цене. Посмотрим. Но там же не только солана. Строго говоря Солана ж в портфеле у Аламейды. А вот ниар - он и у ФТХ и у аламейды. И про солану (а там 315 млн) все говорят, а то что у Аламейды еще и в фандинге матика почти на 450 млн по курсу на 11.09 и того же нира на 150 млн. - что то не слышно. Думаю ниар задампят в хламину. Его в сумме 500 млн. у ФТХ и аламейды, а это больше половины суплая. Если это всё будут лить по рынку то и не знаю где его там ловить.
Додано: Вів 12 вер, 2023 14:53
Ждали? Получайте! Тоже получил слегка по 25000-25100[/quote]
Для понимания - падение связано с публикацией ФТХ ликвидных активов для продажи для выручки сумм компенсаций клиентам.Там сол и фтт самые крупные.Рынок не хочет дорого покупать.Правда у них ограничение продаж от 100 до 200 млн в день.Но всё равно на Медвежке свежих денег нет, чтобы кого то ощастливливать.[/quote]
Да... солану жду ниже 15.Она явно слабее рынка смотрится и сам рынок тоже. Думаю альты сделают ещё -20-30% к битку, ну и сам биток должен пойти к 22к. Может быть даже в сентябре - тут много негатива надвигается. Что до соланы то думаю киты будут выкупать её не по розничной цене. Посмотрим. Но там же не только солана. Строго говоря Солана ж в портфеле у Аламейды. А вот ниар - он и у ФТХ и у аламейды. И про солану (а там 315 млн) все говорят, а то что у Аламейды еще и в фандинге матика почти на 450 млн по курсу на 11.09 и того же нира на 150 млн. - что то не слышно. Думаю ниар задампят в хламину. Его в сумме 500 млн. у ФТХ и аламейды, а это больше половины суплая. Если это всё будут лить по рынку то и не знаю где его там ловить.[/quote]
С другой стороны - они ж там не идиоты! Ситуацию эту понимают, рынок вниз придавят. Но продавая нир за 0,1 они ж ничего не получат!
Да и не все пойдет в стакан, я думаю! У меня нира есть немного, но пока не переживаю...
Солану и сам прикупил бы ниже 15
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