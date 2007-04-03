RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3310331133123313
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 18:41

      чик написав:взял на лимитках па 25500 трохи, эфир па 1600, солянки и другого барахла. ждёмс па 25 и ниже, на альты крохи оставил...


    Ждали? Получайте! :D Тоже получил слегка по 25000-25100
    SAndriy1
     
    Повідомлень: 615
    З нами з: 17.01.15
    Подякував: 148 раз.
    Подякували: 184 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 19:00

    SAndriy1
    налили и па 25, а вообще мну тяжко на 2-3х биржах вертеться да ешо с альтами - надо как то попроще :?
    чик
    Аватар користувача
    1

     
    Повідомлень: 7267
    З нами з: 03.01.09
    Подякував: 6255 раз.
    Подякували: 994 раз.
     
    Профіль
    1
    Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 19:01

      SAndriy1 написав:
        чик написав:взял на лимитках па 25500 трохи, эфир па 1600, солянки и другого барахла. ждёмс па 25 и ниже, на альты крохи оставил...


      Ждали? Получайте! :D Тоже получил слегка по 25000-25100


      Для понимания - падение связано с публикацией ФТХ ликвидных активов для продажи для выручки сумм компенсаций клиентам.Там сол и фтт самые крупные.Рынок не хочет дорого покупать.Правда у них ограничение продаж от 100 до 200 млн в день.Но всё равно на Медвежке свежих денег нет, чтобы кого то ощастливливать.
      Кучинелли
      Аватар користувача
       
      Повідомлень: 1707
      З нами з: 30.11.17
      Подякував: 200 раз.
      Подякували: 695 раз.
       
      Профіль
      1
      Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 19:09

        чик написав:SAndriy1
      налили и па 25, а вообще мну тяжко на 2-3х биржах вертеться да ешо с альтами - надо как то попроще :?


      :D Да.Честно признаюсь, давно это понял и оставил средства на одной бирже и число монет сократил до нескольких и работаю всегда всей котлетой.Потому что в большинстве случаев удачно и не боюсь.В результате нет "тяжести", одно удовольствие. :D
      Кучинелли
      Аватар користувача
       
      Повідомлень: 1707
      З нами з: 30.11.17
      Подякував: 200 раз.
      Подякували: 695 раз.
       
      Профіль
      1
      Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 19:16

      Кучинелли
      да, надо бы упростить процесс :) про выплаты читал, мне на смарт пуши приходят какого то ... хотя ни на что не подписывался.
      прислали, шо чувак (видимо по ошибке) заплатил поллимона баксов за перевод 0.074 битка :shock:
      чик
      Аватар користувача
      1

       
      Повідомлень: 7267
      З нами з: 03.01.09
      Подякував: 6255 раз.
      Подякували: 994 раз.
       
      Профіль
      1
      Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 12:35

        чик написав:
        lrs7719 написав:ps. Недурно смотрится к битку в этом году xmr

      с анонимками частично полная опа - есть остатки зека, дашки купленные пару лет взад на порядок дороже текущей цены :o с монеро менее печально, но тоже не айс. даже не знаю шо им светит в будущем...


      да... Плюс время от времени вылазят какие то новые проекты которые позиционируют себя типа фантом-протоколы или что то в таком духе. На бычке конечно оно все подскочит - но без фанатизма. Уверен.
      lrs7719
      Аватар користувача
       
      Повідомлень: 2153
      З нами з: 13.07.16
      Подякував: 382 раз.
      Подякували: 519 раз.
       
      Профіль
      Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 12:46

        Кучинелли написав:
        SAndriy1 написав:
          чик написав:взял на лимитках па 25500 трохи, эфир па 1600, солянки и другого барахла. ждёмс па 25 и ниже, на альты крохи оставил...


        Ждали? Получайте! :D Тоже получил слегка по 25000-25100


        Для понимания - падение связано с публикацией ФТХ ликвидных активов для продажи для выручки сумм компенсаций клиентам.Там сол и фтт самые крупные.Рынок не хочет дорого покупать.Правда у них ограничение продаж от 100 до 200 млн в день.Но всё равно на Медвежке свежих денег нет, чтобы кого то ощастливливать.


        Да... солану жду ниже 15.Она явно слабее рынка смотрится и сам рынок тоже. Думаю альты сделают ещё -20-30% к битку, ну и сам биток должен пойти к 22к. Может быть даже в сентябре - тут много негатива надвигается. Что до соланы то думаю киты будут выкупать её не по розничной цене. Посмотрим. Но там же не только солана. Строго говоря Солана ж в портфеле у Аламейды. А вот ниар - он и у ФТХ и у аламейды. И про солану (а там 315 млн) все говорят, а то что у Аламейды еще и в фандинге матика почти на 450 млн по курсу на 11.09 и того же нира на 150 млн. - что то не слышно. Думаю ниар задампят в хламину. Его в сумме 500 млн. у ФТХ и аламейды, а это больше половины суплая. Если это всё будут лить по рынку то и не знаю где его там ловить.
        lrs7719
        Аватар користувача
         
        Повідомлень: 2153
        З нами з: 13.07.16
        Подякував: 382 раз.
        Подякували: 519 раз.
         
        Профіль
        Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 14:53

        Ждали? Получайте! :D Тоже получил слегка по 25000-25100[/quote]

        Для понимания - падение связано с публикацией ФТХ ликвидных активов для продажи для выручки сумм компенсаций клиентам.Там сол и фтт самые крупные.Рынок не хочет дорого покупать.Правда у них ограничение продаж от 100 до 200 млн в день.Но всё равно на Медвежке свежих денег нет, чтобы кого то ощастливливать.[/quote]

        Да... солану жду ниже 15.Она явно слабее рынка смотрится и сам рынок тоже. Думаю альты сделают ещё -20-30% к битку, ну и сам биток должен пойти к 22к. Может быть даже в сентябре - тут много негатива надвигается. Что до соланы то думаю киты будут выкупать её не по розничной цене. Посмотрим. Но там же не только солана. Строго говоря Солана ж в портфеле у Аламейды. А вот ниар - он и у ФТХ и у аламейды. И про солану (а там 315 млн) все говорят, а то что у Аламейды еще и в фандинге матика почти на 450 млн по курсу на 11.09 и того же нира на 150 млн. - что то не слышно. Думаю ниар задампят в хламину. Его в сумме 500 млн. у ФТХ и аламейды, а это больше половины суплая. Если это всё будут лить по рынку то и не знаю где его там ловить.[/quote]
        С другой стороны - они ж там не идиоты! Ситуацию эту понимают, рынок вниз придавят. Но продавая нир за 0,1 они ж ничего не получат!
        Да и не все пойдет в стакан, я думаю! У меня нира есть немного, но пока не переживаю...
        Солану и сам прикупил бы ниже 15
        SAndriy1
         
        Повідомлень: 615
        З нами з: 17.01.15
        Подякував: 148 раз.
        Подякували: 184 раз.
         
        Профіль
        Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 17:01

          SAndriy1 написав:С другой стороны - они ж там не идиоты! Ситуацию эту понимают, рынок вниз придавят. Но продавая нир за 0,1 они ж ничего не получат!
        Да и не все пойдет в стакан, я думаю! У меня нира есть немного, но пока не переживаю...
        Солану и сам прикупил бы ниже 15


        Да нет конечно... Откуда на рынке сколько ликвидности? Будут выкупать оптом на OTC (или как то так) с дисконтом как Сан crv взял. Но на рынок будет давить. Там ещё смотреть надо сколько в локах висит, сколько на рынок выльется. А вообще то что то дела у блохчейнов не идут на лад. И за аваксом кто то гоняется, и вот солана/ниар не пойми сколько на рынок вылезет. Понятно теперь почему и матик слаб. У дефи тоже дела не фонтан, у молодых аж 10% суплая на рынке, там ещё лить и лить. Остаётся дед, бутерин и рипли. А! Собаки маска и вечно-технологичная ада.

        Зы. Хотя буду ловить/смотреть солану. Может ошибаюсь.
        lrs7719
        Аватар користувача
         
        Повідомлень: 2153
        З нами з: 13.07.16
        Подякував: 382 раз.
        Подякували: 519 раз.
         
        Профіль
        Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 17:29

        когда то эфир "хоронили" и рипл многие зарекались брать, так шо всё моге быть. а если всё таки окончательно дадут добро па грейскале и т.д. и т.п. веселуха будет та ещё...
        чик
        Аватар користувача
        1

         
        Повідомлень: 7267
        З нами з: 03.01.09
        Подякував: 6255 раз.
        Подякували: 994 раз.
         
        Профіль
        1
          #<1 ... 3310331133123313
        Форум:
        + Додати
            тему
        Відповісти
        на тему
        Зараз переглядають цей форум: sailed і 1 гість
        Модератори: Ірина_, Модератор

        Схожі теми
        Теми
        		 Відповіді Перегляди Останнє
        Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 10771, 10772, 10773
        дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
        		107720 250004778
        Переглянути останнє повідомлення
        Вів 12 вер, 2023 17:59
        Сибарит
        Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
        Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
        		7976 22925212
        Переглянути останнє повідомлення
        Пон 07 сер, 2023 15:38
        Hotab
        Мониторинг обменников криптовалют
        Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
        		6 96027
        Переглянути останнє повідомлення
        Пон 19 вер, 2022 18:27
        Wellcrypto

        Видалити встановлені форумом файли cookie
        Зараз обговорюється
        Sense Bank (9430)
        12.09.2023 17:31
        Все материалы
        Топ
        відповідей
        Топ
        користувачів
        Топ новини
        реклама
        Реклама

        Форуми Finance.ua


        Finance.ua


        При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
        для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
        Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
        Powered by phpBB.