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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3310331133123313 Додано: Пон 11 вер, 2023 18:41 чик написав: взял на лимитках па 25500 трохи, эфир па 1600, солянки и другого барахла. ждёмс па 25 и ниже, на альты крохи оставил... взял на лимитках па 25500 трохи, эфир па 1600, солянки и другого барахла. ждёмс па 25 и ниже, на альты крохи оставил...



Ждали? Получайте! Тоже получил слегка по 25000-25100 Ждали? Получайте!Тоже получил слегка по 25000-25100 SAndriy1 Повідомлень: 615 З нами з: 17.01.15 Подякував: 148 раз. Подякували: 184 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 вер, 2023 19:00 SAndriy1

налили и па 25, а вообще мну тяжко на 2-3х биржах вертеться да ешо с альтами - надо как то попроще налили и па 25, а вообще мну тяжко на 2-3х биржах вертеться да ешо с альтами - надо как то попроще чик 1

Повідомлень: 7267 З нами з: 03.01.09 Подякував: 6255 раз. Подякували: 994 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 вер, 2023 19:01 SAndriy1 написав: чик написав: взял на лимитках па 25500 трохи, эфир па 1600, солянки и другого барахла. ждёмс па 25 и ниже, на альты крохи оставил... взял на лимитках па 25500 трохи, эфир па 1600, солянки и другого барахла. ждёмс па 25 и ниже, на альты крохи оставил...



Ждали? Получайте! Тоже получил слегка по 25000-25100 Ждали? Получайте!Тоже получил слегка по 25000-25100



Для понимания - падение связано с публикацией ФТХ ликвидных активов для продажи для выручки сумм компенсаций клиентам.Там сол и фтт самые крупные.Рынок не хочет дорого покупать.Правда у них ограничение продаж от 100 до 200 млн в день.Но всё равно на Медвежке свежих денег нет, чтобы кого то ощастливливать. Для понимания - падение связано с публикацией ФТХ ликвидных активов для продажи для выручки сумм компенсаций клиентам.Там сол и фтт самые крупные.Рынок не хочет дорого покупать.Правда у них ограничение продаж от 100 до 200 млн в день.Но всё равно на Медвежке свежих денег нет, чтобы кого то ощастливливать. Кучинелли

Повідомлень: 1707 З нами з: 30.11.17 Подякував: 200 раз. Подякували: 695 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 вер, 2023 19:09 чик написав: SAndriy1

налили и па 25, а вообще мну тяжко на 2-3х биржах вертеться да ешо с альтами - надо как то попроще налили и па 25, а вообще мну тяжко на 2-3х биржах вертеться да ешо с альтами - надо как то попроще



Да.Честно признаюсь, давно это понял и оставил средства на одной бирже и число монет сократил до нескольких и работаю всегда всей котлетой.Потому что в большинстве случаев удачно и не боюсь.В результате нет "тяжести", одно удовольствие. Да.Честно признаюсь, давно это понял и оставил средства на одной бирже и число монет сократил до нескольких и работаю всегда всей котлетой.Потому что в большинстве случаев удачно и не боюсь.В результате нет "тяжести", одно удовольствие. Кучинелли

Повідомлень: 1707 З нами з: 30.11.17 Подякував: 200 раз. Подякували: 695 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 11 вер, 2023 19:16 Кучинелли

да, надо бы упростить процесс про выплаты читал, мне на смарт пуши приходят какого то ... хотя ни на что не подписывался.

прислали, шо чувак (видимо по ошибке) заплатил поллимона баксов за перевод 0.074 битка да, надо бы упростить процесспро выплаты читал, мне на смарт пуши приходят какого то ... хотя ни на что не подписывался.прислали, шо чувак (видимо по ошибке) заплатил поллимона баксов за перевод 0.074 битка чик 1

Повідомлень: 7267 З нами з: 03.01.09 Подякував: 6255 раз. Подякували: 994 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 вер, 2023 12:35 чик написав: lrs7719 написав: ps. Недурно смотрится к битку в этом году xmr ps. Недурно смотрится к битку в этом году xmr

с анонимками частично полная опа - есть остатки зека, дашки купленные пару лет взад на порядок дороже текущей цены с монеро менее печально, но тоже не айс. даже не знаю шо им светит в будущем... с анонимками частично полная опа - есть остатки зека, дашки купленные пару лет взад на порядок дороже текущей ценыс монеро менее печально, но тоже не айс. даже не знаю шо им светит в будущем...



да... Плюс время от времени вылазят какие то новые проекты которые позиционируют себя типа фантом-протоколы или что то в таком духе. На бычке конечно оно все подскочит - но без фанатизма. Уверен. да... Плюс время от времени вылазят какие то новые проекты которые позиционируют себя типа фантом-протоколы или что то в таком духе. На бычке конечно оно все подскочит - но без фанатизма. Уверен. lrs7719

Повідомлень: 2153 З нами з: 13.07.16 Подякував: 382 раз. Подякували: 519 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 вер, 2023 12:46 Кучинелли написав: SAndriy1 написав: чик написав: взял на лимитках па 25500 трохи, эфир па 1600, солянки и другого барахла. ждёмс па 25 и ниже, на альты крохи оставил... взял на лимитках па 25500 трохи, эфир па 1600, солянки и другого барахла. ждёмс па 25 и ниже, на альты крохи оставил...



Ждали? Получайте! Тоже получил слегка по 25000-25100 Ждали? Получайте!Тоже получил слегка по 25000-25100



Для понимания - падение связано с публикацией ФТХ ликвидных активов для продажи для выручки сумм компенсаций клиентам.Там сол и фтт самые крупные.Рынок не хочет дорого покупать.Правда у них ограничение продаж от 100 до 200 млн в день.Но всё равно на Медвежке свежих денег нет, чтобы кого то ощастливливать. Для понимания - падение связано с публикацией ФТХ ликвидных активов для продажи для выручки сумм компенсаций клиентам.Там сол и фтт самые крупные.Рынок не хочет дорого покупать.Правда у них ограничение продаж от 100 до 200 млн в день.Но всё равно на Медвежке свежих денег нет, чтобы кого то ощастливливать.



Да... солану жду ниже 15.Она явно слабее рынка смотрится и сам рынок тоже. Думаю альты сделают ещё -20-30% к битку, ну и сам биток должен пойти к 22к. Может быть даже в сентябре - тут много негатива надвигается. Что до соланы то думаю киты будут выкупать её не по розничной цене. Посмотрим. Но там же не только солана. Строго говоря Солана ж в портфеле у Аламейды. А вот ниар - он и у ФТХ и у аламейды. И про солану (а там 315 млн) все говорят, а то что у Аламейды еще и в фандинге матика почти на 450 млн по курсу на 11.09 и того же нира на 150 млн. - что то не слышно. Думаю ниар задампят в хламину. Его в сумме 500 млн. у ФТХ и аламейды, а это больше половины суплая. Если это всё будут лить по рынку то и не знаю где его там ловить. Да... солану жду ниже 15.Она явно слабее рынка смотрится и сам рынок тоже. Думаю альты сделают ещё -20-30% к битку, ну и сам биток должен пойти к 22к. Может быть даже в сентябре - тут много негатива надвигается. Что до соланы то думаю киты будут выкупать её не по розничной цене. Посмотрим. Но там же не только солана. Строго говоря Солана ж в портфеле у Аламейды. А вот ниар - он и у ФТХ и у аламейды. И про солану (а там 315 млн) все говорят, а то что у Аламейды еще и в фандинге матика почти на 450 млн по курсу на 11.09 и того же нира на 150 млн. - что то не слышно. Думаю ниар задампят в хламину. Его в сумме 500 млн. у ФТХ и аламейды, а это больше половины суплая. Если это всё будут лить по рынку то и не знаю где его там ловить. lrs7719

Повідомлень: 2153 З нами з: 13.07.16 Подякував: 382 раз. Подякували: 519 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 вер, 2023 14:53 Тоже получил слегка по 25000-25100[/quote]



Для понимания - падение связано с публикацией ФТХ ликвидных активов для продажи для выручки сумм компенсаций клиентам.Там сол и фтт самые крупные.Рынок не хочет дорого покупать.Правда у них ограничение продаж от 100 до 200 млн в день.Но всё равно на Медвежке свежих денег нет, чтобы кого то ощастливливать.[/quote]



Да... солану жду ниже 15.Она явно слабее рынка смотрится и сам рынок тоже. Думаю альты сделают ещё -20-30% к битку, ну и сам биток должен пойти к 22к. Может быть даже в сентябре - тут много негатива надвигается. Что до соланы то думаю киты будут выкупать её не по розничной цене. Посмотрим. Но там же не только солана. Строго говоря Солана ж в портфеле у Аламейды. А вот ниар - он и у ФТХ и у аламейды. И про солану (а там 315 млн) все говорят, а то что у Аламейды еще и в фандинге матика почти на 450 млн по курсу на 11.09 и того же нира на 150 млн. - что то не слышно. Думаю ниар задампят в хламину. Его в сумме 500 млн. у ФТХ и аламейды, а это больше половины суплая. Если это всё будут лить по рынку то и не знаю где его там ловить.[/quote]

С другой стороны - они ж там не идиоты! Ситуацию эту понимают, рынок вниз придавят. Но продавая нир за 0,1 они ж ничего не получат!

Да и не все пойдет в стакан, я думаю! У меня нира есть немного, но пока не переживаю...

Солану и сам прикупил бы ниже 15 Ждали? Получайте!Тоже получил слегка по 25000-25100[/quote]Для понимания - падение связано с публикацией ФТХ ликвидных активов для продажи для выручки сумм компенсаций клиентам.Там сол и фтт самые крупные.Рынок не хочет дорого покупать.Правда у них ограничение продаж от 100 до 200 млн в день.Но всё равно на Медвежке свежих денег нет, чтобы кого то ощастливливать.[/quote]Да... солану жду ниже 15.Она явно слабее рынка смотрится и сам рынок тоже. Думаю альты сделают ещё -20-30% к битку, ну и сам биток должен пойти к 22к. Может быть даже в сентябре - тут много негатива надвигается. Что до соланы то думаю киты будут выкупать её не по розничной цене. Посмотрим. Но там же не только солана. Строго говоря Солана ж в портфеле у Аламейды. А вот ниар - он и у ФТХ и у аламейды. И про солану (а там 315 млн) все говорят, а то что у Аламейды еще и в фандинге матика почти на 450 млн по курсу на 11.09 и того же нира на 150 млн. - что то не слышно. Думаю ниар задампят в хламину. Его в сумме 500 млн. у ФТХ и аламейды, а это больше половины суплая. Если это всё будут лить по рынку то и не знаю где его там ловить.[/quote]С другой стороны - они ж там не идиоты! Ситуацию эту понимают, рынок вниз придавят. Но продавая нир за 0,1 они ж ничего не получат!Да и не все пойдет в стакан, я думаю! У меня нира есть немного, но пока не переживаю...Солану и сам прикупил бы ниже 15 SAndriy1 Повідомлень: 615 З нами з: 17.01.15 Подякував: 148 раз. Подякували: 184 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 вер, 2023 17:01 SAndriy1 написав: С другой стороны - они ж там не идиоты! Ситуацию эту понимают, рынок вниз придавят. Но продавая нир за 0,1 они ж ничего не получат!

Да и не все пойдет в стакан, я думаю! У меня нира есть немного, но пока не переживаю...

Солану и сам прикупил бы ниже 15 С другой стороны - они ж там не идиоты! Ситуацию эту понимают, рынок вниз придавят. Но продавая нир за 0,1 они ж ничего не получат!Да и не все пойдет в стакан, я думаю! У меня нира есть немного, но пока не переживаю...Солану и сам прикупил бы ниже 15



Да нет конечно... Откуда на рынке сколько ликвидности? Будут выкупать оптом на OTC (или как то так) с дисконтом как Сан crv взял. Но на рынок будет давить. Там ещё смотреть надо сколько в локах висит, сколько на рынок выльется. А вообще то что то дела у блохчейнов не идут на лад. И за аваксом кто то гоняется, и вот солана/ниар не пойми сколько на рынок вылезет. Понятно теперь почему и матик слаб. У дефи тоже дела не фонтан, у молодых аж 10% суплая на рынке, там ещё лить и лить. Остаётся дед, бутерин и рипли. А! Собаки маска и вечно-технологичная ада.



Зы. Хотя буду ловить/смотреть солану. Может ошибаюсь. Да нет конечно... Откуда на рынке сколько ликвидности? Будут выкупать оптом на OTC (или как то так) с дисконтом как Сан crv взял. Но на рынок будет давить. Там ещё смотреть надо сколько в локах висит, сколько на рынок выльется. А вообще то что то дела у блохчейнов не идут на лад. И за аваксом кто то гоняется, и вот солана/ниар не пойми сколько на рынок вылезет. Понятно теперь почему и матик слаб. У дефи тоже дела не фонтан, у молодых аж 10% суплая на рынке, там ещё лить и лить. Остаётся дед, бутерин и рипли. А! Собаки маска и вечно-технологичная ада.Зы. Хотя буду ловить/смотреть солану. Может ошибаюсь. lrs7719

Повідомлень: 2153 З нами з: 13.07.16 Подякував: 382 раз. Подякували: 519 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 вер, 2023 17:29 когда то эфир "хоронили" и рипл многие зарекались брать, так шо всё моге быть. а если всё таки окончательно дадут добро па грейскале и т.д. и т.п. веселуха будет та ещё... чик 1

Повідомлень: 7267 З нами з: 03.01.09 Подякував: 6255 раз. Подякували: 994 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3310331133123313 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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