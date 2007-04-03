Додано: Вів 12 вер, 2023 18:59

SAndriy1 написав: Думаю ниар задампят в хламину. Его в сумме 500 млн. у ФТХ и аламейды, а это больше половины суплая. Если это всё будут лить по рынку то и не знаю где его там ловить. Думаю ниар задампят в хламину. Его в сумме 500 млн. у ФТХ и аламейды, а это больше половины суплая. Если это всё будут лить по рынку то и не знаю где его там ловить.

С другой стороны - они ж там не идиоты! Ситуацию эту понимают, рынок вниз придавят. Но продавая нир за 0,1 они ж ничего не получат! Да и не все пойдет в стакан, я думаю! У меня нира есть немного, но пока не переживаю...[/quote]Но Ниру мои данные несколько лучше будут.Всего 941 млн эмиссии на момент.Из них в стейкинге 603млн.Пока что о продаже 500 млн речи быть не может.да и откуда цифра 0,1.там раунды финансирования были около 0,2-0,3.И дальнейшая эмиссия уже будет от стейкинга и гранты.Все инвесторы свои мани уже получили.Да, если биток пойдёт рыть вниз в сторону 20, то Нир конечно забурится и на 0,6-0,8.Но и все остальные на похожий процент забурятся.Но в отличие от остальных Нир перспективен, т к постоянно разработки идут и расширение экосистемы.Когда буду формировать окончательный портфель , включу его обязательно.