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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3311331233133314
Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 18:59

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  SAndriy1 написав:Думаю ниар задампят в хламину. Его в сумме 500 млн. у ФТХ и аламейды, а это больше половины суплая. Если это всё будут лить по рынку то и не знаю где его там ловить.
С другой стороны - они ж там не идиоты! Ситуацию эту понимают, рынок вниз придавят. Но продавая нир за 0,1 они ж ничего не получат! Да и не все пойдет в стакан, я думаю! У меня нира есть немного, но пока не переживаю...[/quote]

Но Ниру мои данные несколько лучше будут.Всего 941 млн эмиссии на момент.Из них в стейкинге 603млн.Пока что о продаже 500 млн речи быть не может.да и откуда цифра 0,1.там раунды финансирования были около 0,2-0,3.И дальнейшая эмиссия уже будет от стейкинга и гранты.Все инвесторы свои мани уже получили.Да, если биток пойдёт рыть вниз в сторону 20, то Нир конечно забурится и на 0,6-0,8.Но и все остальные на похожий процент забурятся.Но в отличие от остальных Нир перспективен, т к постоянно разработки идут и расширение экосистемы.Когда буду формировать окончательный портфель , включу его обязательно.
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 19:02

Ну и насчёт произошедшего пролива.Хлопцы молодцы кто около 25 набирали.Пробой вниз оказался ложным.Вот так и бывает, на 25 покупатель ждёт 24.А оно раз и 26 - досвидос.Поэтому стратегия покупки лесенкой самая правильная, хоть и не самая прибыльная.
Кучинелли
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