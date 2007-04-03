Додано: Сер 13 вер, 2023 12:38

lrs7719 написав: Я за 0.1 ничего не говорил но 0.6 - вполне реально. А вот арби я бы подождал ниже 0,5. Хотя все таки оптимизм как то получше выглядит на момент. Реально комса нулевая. Не знаю. Если выбирать между соль и ниар - мне как то больше соль нравится. Что до разрабов - ну так в доте и кусаме разрабы стабильно первое место берут по колву разработок уже не первый месяц, но как то это не сильно на цену влияет.Про космос как то все забыли - а там вроде бы космос 2.0 был перспективен вроде как по типу эфира взята система инфляции. Или путаю? Я за 0.1 ничего не говорил но 0.6 - вполне реально. А вот арби я бы подождал ниже 0,5. Хотя все таки оптимизм как то получше выглядит на момент. Реально комса нулевая. Не знаю. Если выбирать между соль и ниар - мне как то больше соль нравится. Что до разрабов - ну так в доте и кусаме разрабы стабильно первое место берут по колву разработок уже не первый месяц, но как то это не сильно на цену влияет.Про космос как то все забыли - а там вроде бы космос 2.0 был перспективен вроде как по типу эфира взята система инфляции. Или путаю?

Сейчас на медвежьем рынке вообще все разработки не имеют значения.В рынке нет денег, поэтому цена только спекулятивная.Она ходит за ликвидностью.За стопами сначала шортистов потом лонгистов.Биржи зарабатывают, а мы всё думаем почему 1инч афигенная кантора, а цена падает как подкошенная(например).И так со всеми.То, что ты перечислил, нужно разбить на группы.Например 1 - с малой эмиссией на момент и огромной в последующем.Сразу тут же - мне такое не нужно.Конечно и на таких монетах будут горки.Но проблема в том, что если кто то застрял в подобной монете и решил пересидеть, то он досидится до мощных разлоков и потерпит ещё кратный убыток.Итого 1 - нафиг.Далее 2 - у кого капа уже большая и иксы уже сделаны большие.Здесь всякие соланы матики космосы.Да несомненно они тоже будут расти на бычьем рынке, но это будет всего лишь коррекция к тому падению с хаёв, которое мы сейчас наблюдаем.А вот реально ценные активы пойдут в рост уже с перехаем.Ну говоря как бы языком волн, если у них небольшой рост был 1й волной, то ждёт 3я самая крупная.К примеру у той же соланы уже была и 1я и 3я волна.Даже не опятный чел может открыть график и видно эти всплески.Далее 3 - капитализация.Ну если у монеты уже капа 10 ярдов, то сколько иксов она сможет сделать...ну несколько, возможно.Говорить о десятках тем более сотнях просто неуместно.А ведь нам всем хотелось бы побольше...