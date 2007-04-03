|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
|
Додано: Вів 12 вер, 2023 18:59
SAndriy1 написав:
Думаю ниар задампят в хламину. Его в сумме 500 млн. у ФТХ и аламейды, а это больше половины суплая. Если это всё будут лить по рынку то и не знаю где его там ловить.
С другой стороны - они ж там не идиоты! Ситуацию эту понимают, рынок вниз придавят. Но продавая нир за 0,1 они ж ничего не получат! Да и не все пойдет в стакан, я думаю! У меня нира есть немного, но пока не переживаю...[/quote]
Но Ниру мои данные несколько лучше будут.Всего 941 млн эмиссии на момент.Из них в стейкинге 603млн.Пока что о продаже 500 млн речи быть не может.да и откуда цифра 0,1.там раунды финансирования были около 0,2-0,3.И дальнейшая эмиссия уже будет от стейкинга и гранты.Все инвесторы свои мани уже получили.Да, если биток пойдёт рыть вниз в сторону 20, то Нир конечно забурится и на 0,6-0,8.Но и все остальные на похожий процент забурятся.Но в отличие от остальных Нир перспективен, т к постоянно разработки идут и расширение экосистемы.Когда буду формировать окончательный портфель , включу его обязательно.
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 1710
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 700 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 12 вер, 2023 19:02
Ну и насчёт произошедшего пролива.Хлопцы молодцы кто около 25 набирали.Пробой вниз оказался ложным.Вот так и бывает, на 25 покупатель ждёт 24.А оно раз и 26 - досвидос.Поэтому стратегия покупки лесенкой самая правильная, хоть и не самая прибыльная.
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 1710
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 700 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 12 вер, 2023 20:11
Кучинелли
то шо взял па 25500 вже продал па 26500 - поспешил видимо, но там был мизер...
почитал дж и взял па 25900, посмотрим шо из этого получится
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 7270
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 6258 раз.
- Подякували: 994 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 13 вер, 2023 11:52
Кучинелли написав:
Но Ниру мои данные несколько лучше будут.Всего 941 млн эмиссии на момент.Из них в стейкинге 603млн.Пока что о продаже 500 млн речи быть не может.да и откуда цифра 0,1.там раунды финансирования были около 0,2-0,3.И дальнейшая эмиссия уже будет от стейкинга и гранты.Все инвесторы свои мани уже получили.Да, если биток пойдёт рыть вниз в сторону 20, то Нир конечно забурится и на 0,6-0,8.Но и все остальные на похожий процент забурятся.Но в отличие от остальных Нир перспективен, т к постоянно разработки идут и расширение экосистемы.Когда буду формировать окончательный портфель , включу его обязательно.
Я за 0.1 ничего не говорил
но 0.6 - вполне реально. А вот арби я бы подождал ниже 0,5. Хотя все таки оптимизм как то получше выглядит на момент. Реально комса нулевая.
Не знаю. Если выбирать между соль и ниар - мне как то больше соль нравится. Что до разрабов - ну так в доте и кусаме разрабы стабильно первое место берут по колву разработок уже не первый месяц, но как то это не сильно на цену влияет.
Про космос как то все забыли - а там вроде бы космос 2.0 был перспективен вроде как по типу эфира взята система инфляции. Или путаю?
-
lrs7719
-
-
- Повідомлень: 2155
- З нами з: 13.07.16
- Подякував: 382 раз.
- Подякували: 520 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 вер, 2023 12:38
lrs7719 написав:
Я за 0.1 ничего не говорил но 0.6 - вполне реально. А вот арби я бы подождал ниже 0,5. Хотя все таки оптимизм как то получше выглядит на момент. Реально комса нулевая. Не знаю. Если выбирать между соль и ниар - мне как то больше соль нравится. Что до разрабов - ну так в доте и кусаме разрабы стабильно первое место берут по колву разработок уже не первый месяц, но как то это не сильно на цену влияет.Про космос как то все забыли - а там вроде бы космос 2.0 был перспективен вроде как по типу эфира взята система инфляции. Или путаю?
Сейчас на медвежьем рынке вообще все разработки не имеют значения.В рынке нет денег, поэтому цена только спекулятивная.Она ходит за ликвидностью.За стопами сначала шортистов потом лонгистов.Биржи зарабатывают, а мы всё думаем почему 1инч афигенная кантора, а цена падает как подкошенная(например).И так со всеми.То, что ты перечислил, нужно разбить на группы.Например 1 - с малой эмиссией на момент и огромной в последующем.Сразу тут же - мне такое не нужно.Конечно и на таких монетах будут горки.Но проблема в том, что если кто то застрял в подобной монете и решил пересидеть, то он досидится до мощных разлоков и потерпит ещё кратный убыток.Итого 1 - нафиг.Далее 2 - у кого капа уже большая и иксы уже сделаны большие.Здесь всякие соланы матики космосы.Да несомненно они тоже будут расти на бычьем рынке, но это будет всего лишь коррекция к тому падению с хаёв, которое мы сейчас наблюдаем.А вот реально ценные активы пойдут в рост уже с перехаем.Ну говоря как бы языком волн, если у них небольшой рост был 1й волной, то ждёт 3я самая крупная.К примеру у той же соланы уже была и 1я и 3я волна.Даже не опытный чел может открыть график и видно эти всплески.Далее 3 - капитализация.Ну если у монеты уже капа 10 ярдов, то сколько иксов она сможет сделать...ну несколько, возможно.Говорить о десятках тем более сотнях просто неуместно.А ведь нам всем хотелось бы побольше...
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 1710
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 700 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 14 вер, 2023 15:25
пришло сообщение шо в украине будут проводить до судебное расследование деятельности всех укркриптобирж...
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 7270
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 6258 раз.
- Подякували: 994 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 14 вер, 2023 15:34
Кучинелли написав:
Сейчас на медвежьем рынке вообще все разработки не имеют значения.В рынке нет денег, поэтому цена только спекулятивная.Она ходит за ликвидностью.За стопами сначала шортистов потом лонгистов.Биржи зарабатывают, а мы всё думаем почему 1инч афигенная кантора, а цена падает как подкошенная(например).И так со всеми.То, что ты перечислил, нужно разбить на группы.Например 1 - с малой эмиссией на момент и огромной в последующем.Сразу тут же - мне такое не нужно.Конечно и на таких монетах будут горки.Но проблема в том, что если кто то застрял в подобной монете и решил пересидеть, то он досидится до мощных разлоков и потерпит ещё кратный убыток.Итого 1 - нафиг.Далее 2 - у кого капа уже большая и иксы уже сделаны большие.Здесь всякие соланы матики космосы.Да несомненно они тоже будут расти на бычьем рынке, но это будет всего лишь коррекция к тому падению с хаёв, которое мы сейчас наблюдаем.А вот реально ценные активы пойдут в рост уже с перехаем.Ну говоря как бы языком волн, если у них небольшой рост был 1й волной, то ждёт 3я самая крупная.К примеру у той же соланы уже была и 1я и 3я волна.Даже не опытный чел может открыть график и видно эти всплески.Далее 3 - капитализация.Ну если у монеты уже капа 10 ярдов, то сколько иксов она сможет сделать...ну несколько, возможно.Говорить о десятках тем более сотнях просто неуместно.А ведь нам всем хотелось бы побольше...
Ну не знаю. В эфире третью волну вижу, но думаю, что цель там 10К+ Что около 10 исков от текущих.
А так у старых блокчейнов типа сол/фтм/авакс/нир графики плюс минус одинаков. Что там остаётся? glmr подходит к 100 лямам капа. mina много разговоров за высокотехнологичность но хз. One - harmony? не знаю...
Биржевые токены, дексы, дефи - сейчас не время, хотя и цены сильно по ним просели и в принципе уже не далеко от исторических минимумов.
ИМХО на медвежем рынке главное сберечь и не потерять. А это можно там где есть ликвидность и понятны движения. Биток тот же. Лично мне солана более менее понятна на текущих уровнях хотя и они очень высоки. Трон кстати молодцом держится в этом году.
По капе - 100%. Должно быть что то сильно революционное у проекта что б он догнал хотя бы эфир.
А! Vet ещё какая то китайская шняга. Не пойми, что но за их холд дают VTHO и сам он лучше эфира ходил на бычке.
-
lrs7719
-
-
- Повідомлень: 2155
- З нами з: 13.07.16
- Подякував: 382 раз.
- Подякували: 520 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|107764
|250042867
|
Чет 14 вер, 2023 16:09
jump
|
|7976
|22930100
|
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab
|
|6
|96063
|
|