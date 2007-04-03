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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 вер, 2023 09:40
SAndriy1
реально никто не может знать. в мире куча прогнозистов с подписчиками па 50т. и больше и каждый своё "несёт"- 40,70,100,200 и т.д. но меньше 30 никто не даёт, так шо при своих с небольшим наваром останемсу, а если ещо и вниз сходим ( хде тоже прогнозы до 9-12) то больше заработаем
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