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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3312331333143315
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 09:40

SAndriy1
реально никто не может знать. в мире куча прогнозистов с подписчиками па 50т. и больше и каждый своё "несёт"- 40,70,100,200 и т.д. но меньше 30 никто не даёт, так шо при своих с небольшим наваром останемсу, а если ещо и вниз сходим ( хде тоже прогнозы до 9-12) то больше заработаем :)
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 10:41

  чик написав:SAndriy1
реально никто не может знать. в мире куча прогнозистов с подписчиками па 50т. и больше и каждый своё "несёт"- 40,70,100,200 и т.д. но меньше 30 никто не даёт, так шо при своих с небольшим наваром останемсу, а если ещо и вниз сходим ( хде тоже прогнозы до 9-12) то больше заработаем :)

Но это неточно (с)
:D
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