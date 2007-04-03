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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3312331333143315
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 09:40

SAndriy1
реально никто не может знать. в мире куча прогнозистов с подписчиками па 50т. и больше и каждый своё "несёт"- 40,70,100,200 и т.д. но меньше 30 никто не даёт, так шо при своих с небольшим наваром останемсу, а если ещо и вниз сходим ( хде тоже прогнозы до 9-12) то больше заработаем :)
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 10:41

  чик написав:SAndriy1
реально никто не может знать. в мире куча прогнозистов с подписчиками па 50т. и больше и каждый своё "несёт"- 40,70,100,200 и т.д. но меньше 30 никто не даёт, так шо при своих с небольшим наваром останемсу, а если ещо и вниз сходим ( хде тоже прогнозы до 9-12) то больше заработаем :)

Но это неточно (с)
:D
Rack
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 12:52

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  SAndriy1 написав:Вопрос ко всем, более опытным чем я: какой сценарий на буллран видите вы? Поделитесь своим мнением, плиз!


Он однозначно будет.Потому, что рынки цикличны.Но конечно он будет в момент, когда меньше ждут.И в каком виде он будет тоже никто не знает.То ли сначала биток вырастет, а потом перельёт ликвидность в альтсезон.Толи это случится как то иначе.Тут главное, что я усвоил из предыдущего цикла - это то, что торговать на растущем рынке менее прибыльно, чем холдить.Т к прибыль забирается кусками, и они меньше чем весь рост.Конечно не без исключений и везения, эта формулировка общего характера.Сейчас торговать с одной стороны страшно потерять будущее состояние.Но с др стороны, сейчас заработанные 100 баксов это тыща через время.Главное определить здравую стратегию.Я сейчас как раз этим занимаюсь - сколько торговать. сколько стейкать и где и как.
ПС я ж писал как у меня было 700000 матика.Я продолжал торговать, продал, взял шо то другое...а матик потихоньку пашёл - пашёл, я вижу. что уже мне не выгодно его меньше количество откупать и и дальше без него торгую.А он сцука сделал 200 Иксов.Поэтому нужна правильная стратегия. :!:
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 11:10

  Кучинелли написав:
  SAndriy1 написав:Вопрос ко всем, более опытным чем я: какой сценарий на буллран видите вы? Поделитесь своим мнением, плиз!


Он однозначно будет.Потому, что рынки цикличны.Но конечно он будет в момент, когда меньше ждут.И в каком виде он будет тоже никто не знает.То ли сначала биток вырастет, а потом перельёт ликвидность в альтсезон.Толи это случится как то иначе.Тут главное, что я усвоил из предыдущего цикла - это то, что торговать на растущем рынке менее прибыльно, чем холдить.Т к прибыль забирается кусками, и они меньше чем весь рост.Конечно не без исключений и везения, эта формулировка общего характера.Сейчас торговать с одной стороны страшно потерять будущее состояние.Но с др стороны, сейчас заработанные 100 баксов это тыща через время.Главное определить здравую стратегию.Я сейчас как раз этим занимаюсь - сколько торговать. сколько стейкать и где и как.
ПС я ж писал как у меня было 700000 матика.Я продолжал торговать, продал, взял шо то другое...а матик потихоньку пашёл - пашёл, я вижу. что уже мне не выгодно его меньше количество откупать и и дальше без него торгую.А он сцука сделал 200 Иксов.Поэтому нужна правильная стратегия. :!:


Но, теоретически, если сейчас зайти в биток на 1-2 года, то что-то заработать получится? Зайти сейчас и не дергаться, периодически просматривая курс. Как альтернатива долларовому депозиту, который у нас сейчас около 2-3% годовых.
vitaxa2006
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