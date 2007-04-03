Додано: П'ят 15 вер, 2023 12:52

SAndriy1 написав: Вопрос ко всем, более опытным чем я: какой сценарий на буллран видите вы? Поделитесь своим мнением, плиз! Вопрос ко всем, более опытным чем я: какой сценарий на буллран видите вы? Поделитесь своим мнением, плиз!

Он однозначно будет.Потому, что рынки цикличны.Но конечно он будет в момент, когда меньше ждут.И в каком виде он будет тоже никто не знает.То ли сначала биток вырастет, а потом перельёт ликвидность в альтсезон.Толи это случится как то иначе.Тут главное, что я усвоил из предыдущего цикла - это то, что торговать на растущем рынке менее прибыльно, чем холдить.Т к прибыль забирается кусками, и они меньше чем весь рост.Конечно не без исключений и везения, эта формулировка общего характера.Сейчас торговать с одной стороны страшно потерять будущее состояние.Но с др стороны, сейчас заработанные 100 баксов это тыща через время.Главное определить здравую стратегию.Я сейчас как раз этим занимаюсь - сколько торговать. сколько стейкать и где и как.ПС я ж писал как у меня было 700000 матика.Я продолжал торговать, продал, взял шо то другое...а матик потихоньку пашёл - пашёл, я вижу. что уже мне не выгодно его меньше количество откупать и и дальше без него торгую.А он сцука сделал 200 Иксов.Поэтому нужна правильная стратегия.