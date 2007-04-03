|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 вер, 2023 09:40
SAndriy1
реально никто не может знать. в мире куча прогнозистов с подписчиками па 50т. и больше и каждый своё "несёт"- 40,70,100,200 и т.д. но меньше 30 никто не даёт, так шо при своих с небольшим наваром останемсу, а если ещо и вниз сходим ( хде тоже прогнозы до 9-12) то больше заработаем
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 7273
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 6260 раз.
- Подякували: 995 раз.
-
- Профіль
-
1
-
Rack
-
-
- Повідомлень: 413
- З нами з: 29.01.09
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 вер, 2023 12:52
SAndriy1 написав:
Вопрос ко всем, более опытным чем я: какой сценарий на буллран видите вы? Поделитесь своим мнением, плиз!
Он однозначно будет.Потому, что рынки цикличны.Но конечно он будет в момент, когда меньше ждут.И в каком виде он будет тоже никто не знает.То ли сначала биток вырастет, а потом перельёт ликвидность в альтсезон.Толи это случится как то иначе.Тут главное, что я усвоил из предыдущего цикла - это то, что торговать на растущем рынке менее прибыльно, чем холдить.Т к прибыль забирается кусками, и они меньше чем весь рост.Конечно не без исключений и везения, эта формулировка общего характера.Сейчас торговать с одной стороны страшно потерять будущее состояние.Но с др стороны, сейчас заработанные 100 баксов это тыща через время.Главное определить здравую стратегию.Я сейчас как раз этим занимаюсь - сколько торговать. сколько стейкать и где и как.
ПС я ж писал как у меня было 700000 матика.Я продолжал торговать, продал, взял шо то другое...а матик потихоньку пашёл - пашёл, я вижу. что уже мне не выгодно его меньше количество откупать и и дальше без него торгую.А он сцука сделал 200 Иксов.Поэтому нужна правильная стратегия.
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 1713
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 201 раз.
- Подякували: 704 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 16 вер, 2023 11:10
Кучинелли написав: SAndriy1 написав:
Вопрос ко всем, более опытным чем я: какой сценарий на буллран видите вы? Поделитесь своим мнением, плиз!
Он однозначно будет.Потому, что рынки цикличны.Но конечно он будет в момент, когда меньше ждут.И в каком виде он будет тоже никто не знает.То ли сначала биток вырастет, а потом перельёт ликвидность в альтсезон.Толи это случится как то иначе.Тут главное, что я усвоил из предыдущего цикла - это то, что торговать на растущем рынке менее прибыльно, чем холдить.Т к прибыль забирается кусками, и они меньше чем весь рост.Конечно не без исключений и везения, эта формулировка общего характера.Сейчас торговать с одной стороны страшно потерять будущее состояние.Но с др стороны, сейчас заработанные 100 баксов это тыща через время.Главное определить здравую стратегию.Я сейчас как раз этим занимаюсь - сколько торговать. сколько стейкать и где и как.
ПС я ж писал как у меня было 700000 матика.Я продолжал торговать, продал, взял шо то другое...а матик потихоньку пашёл - пашёл, я вижу. что уже мне не выгодно его меньше количество откупать и и дальше без него торгую.А он сцука сделал 200 Иксов.Поэтому нужна правильная стратегия.
Но, теоретически, если сейчас зайти в биток на 1-2 года, то что-то заработать получится? Зайти сейчас и не дергаться, периодически просматривая курс. Как альтернатива долларовому депозиту, который у нас сейчас около 2-3% годовых.
-
vitaxa2006
-
-
- Повідомлень: 46
- З нами з: 25.01.18
- Подякував: 127 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 вер, 2023 12:37
vitaxa2006 написав:
Но, теоретически, если сейчас зайти в биток на 1-2 года, то что-то заработать получится? Зайти сейчас и не дергаться, периодически просматривая курс. Как альтернатива долларовому депозиту, который у нас сейчас около 2-3% годовых.
Давай просто разберёмся...
Считаю, что на 70% это будет верное решение.Оставшиеся 30 процентов идут на снижение до 24 - 20% вероятности и до 20 - ещё 10%.А теперь о перспективе.Верхнее значение минимум около 35, а максимум 40-45-60-...
Что имеем - при входе сейчас около 40% прибыли(более 10 лет депозита в валюте).Если купить ниже, то прибыль будет больше.Но дадут ли ниже?Можно ждать, но тогда можно и не купить совсем.
Итого.Спешить всё равно не нужно.Самое трезвое будет дождаться отката хотя бы на 25ХХХ и хотя бы частично уже взять.
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 1713
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 201 раз.
- Подякували: 704 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 16 вер, 2023 12:38
vitaxa2006
у мну после продажи па 30-31500 есть покупки от 29 и лесенкой до 25, так шо частично вполне можно и брать, только не на все. посмотрите-почитайте то шо дж сегодня запостил...
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 7273
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 6260 раз.
- Подякували: 995 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|107805
|250072676
|
|
|7976
|22933038
|
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab
|
|6
|96068
|
|