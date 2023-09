Додано: Суб 16 вер, 2023 14:58

vitaxa2006 написав: Но, теоретически, если сейчас зайти в биток на 1-2 года, то что-то заработать получится? Но, теоретически, если сейчас зайти в биток на 1-2 года, то что-то заработать получится?

Я от вже 2 роки чекаю поки ETC буде хоча б по 40 і ETH хоча б по 3k щоб вийти з крипти і забути про неї.ИМХО крипта вистрелить і дасть заробити, але ніхто не знає буде це через рік чи через 10, тому однозначно не варто вкладати всі свої кошти.Ну і звісно коли летить "to the moon" то головне вчасно зіскочити. Я в першій хвилі BTC недотримав і зійшов по 6k прям перед його стрибком до 20k...