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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 вер, 2023 09:40
SAndriy1
реально никто не может знать. в мире куча прогнозистов с подписчиками па 50т. и больше и каждый своё "несёт"- 40,70,100,200 и т.д. но меньше 30 никто не даёт, так шо при своих с небольшим наваром останемсу, а если ещо и вниз сходим ( хде тоже прогнозы до 9-12) то больше заработаем
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 12:52
SAndriy1 написав:
Вопрос ко всем, более опытным чем я: какой сценарий на буллран видите вы? Поделитесь своим мнением, плиз!
Он однозначно будет.Потому, что рынки цикличны.Но конечно он будет в момент, когда меньше ждут.И в каком виде он будет тоже никто не знает.То ли сначала биток вырастет, а потом перельёт ликвидность в альтсезон.Толи это случится как то иначе.Тут главное, что я усвоил из предыдущего цикла - это то, что торговать на растущем рынке менее прибыльно, чем холдить.Т к прибыль забирается кусками, и они меньше чем весь рост.Конечно не без исключений и везения, эта формулировка общего характера.Сейчас торговать с одной стороны страшно потерять будущее состояние.Но с др стороны, сейчас заработанные 100 баксов это тыща через время.Главное определить здравую стратегию.Я сейчас как раз этим занимаюсь - сколько торговать. сколько стейкать и где и как.
ПС я ж писал как у меня было 700000 матика.Я продолжал торговать, продал, взял шо то другое...а матик потихоньку пашёл - пашёл, я вижу. что уже мне не выгодно его меньше количество откупать и и дальше без него торгую.А он сцука сделал 200 Иксов.Поэтому нужна правильная стратегия.
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Додано: Суб 16 вер, 2023 11:10
Кучинелли написав: SAndriy1 написав:
Вопрос ко всем, более опытным чем я: какой сценарий на буллран видите вы? Поделитесь своим мнением, плиз!
Он однозначно будет.Потому, что рынки цикличны.Но конечно он будет в момент, когда меньше ждут.И в каком виде он будет тоже никто не знает.То ли сначала биток вырастет, а потом перельёт ликвидность в альтсезон.Толи это случится как то иначе.Тут главное, что я усвоил из предыдущего цикла - это то, что торговать на растущем рынке менее прибыльно, чем холдить.Т к прибыль забирается кусками, и они меньше чем весь рост.Конечно не без исключений и везения, эта формулировка общего характера.Сейчас торговать с одной стороны страшно потерять будущее состояние.Но с др стороны, сейчас заработанные 100 баксов это тыща через время.Главное определить здравую стратегию.Я сейчас как раз этим занимаюсь - сколько торговать. сколько стейкать и где и как.
ПС я ж писал как у меня было 700000 матика.Я продолжал торговать, продал, взял шо то другое...а матик потихоньку пашёл - пашёл, я вижу. что уже мне не выгодно его меньше количество откупать и и дальше без него торгую.А он сцука сделал 200 Иксов.Поэтому нужна правильная стратегия.
Но, теоретически, если сейчас зайти в биток на 1-2 года, то что-то заработать получится? Зайти сейчас и не дергаться, периодически просматривая курс. Как альтернатива долларовому депозиту, который у нас сейчас около 2-3% годовых.
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vitaxa2006
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Додано: Суб 16 вер, 2023 12:37
vitaxa2006 написав:
Но, теоретически, если сейчас зайти в биток на 1-2 года, то что-то заработать получится? Зайти сейчас и не дергаться, периодически просматривая курс. Как альтернатива долларовому депозиту, который у нас сейчас около 2-3% годовых.
Давай просто разберёмся...
Считаю, что на 70% это будет верное решение.Оставшиеся 30 процентов идут на снижение до 24 - 20% вероятности и до 20 - ещё 10%.А теперь о перспективе.Верхнее значение минимум около 35, а максимум 40-45-60-...
Что имеем - при входе сейчас около 40% прибыли(более 10 лет депозита в валюте).Если купить ниже, то прибыль будет больше.Но дадут ли ниже?Можно ждать, но тогда можно и не купить совсем.
Итого.Спешить всё равно не нужно.Самое трезвое будет дождаться отката хотя бы на 25ХХХ и хотя бы частично уже взять.
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Додано: Суб 16 вер, 2023 12:38
vitaxa2006
у мну после продажи па 30-31500 есть покупки от 29 и лесенкой до 25, так шо частично вполне можно и брать, только не на все. посмотрите-почитайте то шо дж сегодня запостил...
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Додано: Суб 16 вер, 2023 14:58
vitaxa2006 написав:
Но, теоретически, если сейчас зайти в биток на 1-2 года, то что-то заработать получится?
Я от вже 2 роки чекаю поки ETC буде хоча б по 40 і ETH хоча б по 3k щоб вийти з крипти і забути про неї.
ИМХО крипта вистрелить і дасть заробити, але ніхто не знає буде це через рік чи через 10, тому однозначно не варто вкладати всі свої кошти.
Ну і звісно коли летить "to the moon" то головне вчасно зіскочити. Я в першій хвилі BTC недотримав і зійшов по 6k прям перед його стрибком до 20k...
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 16 вер, 2023 17:27
Дюрі-бачі написав: vitaxa2006 написав:
Но, теоретически, если сейчас зайти в биток на 1-2 года, то что-то заработать получится?
Я от вже 2 роки чекаю поки ETC буде хоча б по 40 і ETH хоча б по 3k щоб вийти з крипти і забути про неї.
ИМХО крипта вистрелить і дасть заробити, але ніхто не знає буде це через рік чи через 10, тому однозначно не варто вкладати всі свої кошти.
Ну і звісно коли летить "to the moon" то головне вчасно зіскочити. Я в першій хвилі BTC недотримав і зійшов по 6k прям перед його стрибком до 20k...
Невчасно купили (щодо ЕТС та ЕТН) та невчасно продали (щодо ВТС) - і це , на мій погляд, найскладніше! Тому що, якщо ти знаєш коли зайти та коли вийти, то ти розумієш цей ринок!
У мене так само є невеличкий список монет , по яким я у мінусі - чекаю! А по якихось монетах - у плюсі!
І Кучінеллі досить часто нагадує про везіння: от якби я вчора ввечері побачив WLD по 1,3 , то продав би куплений у понеділок по 1,01 аж бігом! А так випадково було ніколи і тільки сьогодні вранці побачив 1,7 та трохи забарився і встиг продати вже 1,64.
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SAndriy1
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Додано: Суб 16 вер, 2023 17:43
Дюрі-бачі написав:
Я в першій хвилі BTC недотримав і зійшов по 6k прям перед його стрибком до 20k...
это между 218-220годами ? а я лоханулся шо пачти всё набранное от 7 до 14 слил па 20, а он до 70 взлетел за эфир вооще молчу... но ничего и по новым ценам играемся дали...
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Додано: Суб 16 вер, 2023 17:45
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листопад 2017
SAndriy1 написав:
то ти розумієш цей ринок!
Я не розумію антиперистентний ринок. І навряд чи колись зрозумію.
SAndriy1 написав:
Невчасно купили (щодо ЕТС та ЕТН) та невчасно продали (щодо ВТС) - і це , на мій погляд, найскладніше!
100%. вчасно не продав в кінці 2021
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