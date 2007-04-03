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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 17 лис, 2023 12:10
чик написав:SAndriy1
читаете мои мысли.
на часть прибыли так и сделал, только продажу поставил на 36 от нефиг делать
да и на 21 и ниже вполне ещё можем сходить...
Я вчера чуток купил по 21 и продал все, что купил, по 24 - мелкая спекуляция))) на поход выше у меня есть купленное по 10-12
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 12:23
SAndriy1
у меня па 9.5 было куплено всё шо слил впопыхах, собачки подпрыгнули...
чистая рулетка - казино.
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Додано: Суб 18 лис, 2023 20:32
на бтс юстд па 42 покупают
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Додано: Нед 19 лис, 2023 03:24
шо там дно когда ждать?
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