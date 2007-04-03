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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3337333833393340
Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 12:10

  чик написав:SAndriy1
читаете мои мысли.
на часть прибыли так и сделал, только продажу поставил на 36 от нефиг делать :oops: да и на 21 и ниже вполне ещё можем сходить...

Я вчера чуток купил по 21 и продал все, что купил, по 24 - мелкая спекуляция))) на поход выше у меня есть купленное по 10-12
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 12:23

SAndriy1
у меня па 9.5 было куплено всё шо слил впопыхах, собачки подпрыгнули...
чистая рулетка - казино.
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Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 20:32

на бтс юстд па 42 покупают :o
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 03:24

шо там дно когда ждать?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 19:41

IMPRINTER
дж
В общем, оба фрактала предполагают флэт либо медленное ступенчатое снижение, но по одному из примеров после этого мы уходили в рост, а по другому примеру - в падение. Но месяц пилы перед этим был и там и там. Если также произойдет и в этот раз, то, быть может, альты еще постреляют.

:mrgreen:
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