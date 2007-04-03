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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 17 лис, 2023 12:10
чик написав:SAndriy1
читаете мои мысли.
на часть прибыли так и сделал, только продажу поставил на 36 от нефиг делать
да и на 21 и ниже вполне ещё можем сходить...
Я вчера чуток купил по 21 и продал все, что купил, по 24 - мелкая спекуляция))) на поход выше у меня есть купленное по 10-12
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SAndriy1
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Додано: П'ят 17 лис, 2023 12:23
SAndriy1
у меня па 9.5 было куплено всё шо слил впопыхах, собачки подпрыгнули...
чистая рулетка - казино.
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Додано: Суб 18 лис, 2023 20:32
на бтс юстд па 42 покупают
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чик
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Додано: Нед 19 лис, 2023 03:24
шо там дно когда ждать?
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IMPRINTER
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Додано: Нед 19 лис, 2023 19:41
IMPRINTER дж
В общем, оба фрактала предполагают флэт либо медленное ступенчатое снижение, но по одному из примеров после этого мы уходили в рост, а по другому примеру - в падение. Но месяц пилы перед этим был и там и там. Если также произойдет и в этот раз, то, быть может, альты еще постреляют.
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Додано: Вів 21 лис, 2023 17:30
IMPRINTER написав:
шо там дно когда ждать?
Глобально, думаю, что уже было там в районе 15500. Очень низкая вероятность в этом цикле попасть туда или ниже. Какое масштабное событие должно произойти , чтобы мы туда свалились? В чатах некоторые уже по 30к не рассчитывают затариться.
Хоть я по-прежнему за здоровую коррекцию и готов кое-что прикупить...
Вот будет жестко , если не дадут нормальной коррекции и полезем дальше к 40-42...
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SAndriy1
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Додано: Вів 21 лис, 2023 18:42
SAndriy1 написав: IMPRINTER написав:
шо там дно когда ждать?
Глобально, думаю, что уже было там в районе 15500. Очень низкая вероятность в этом цикле попасть туда или ниже. Какое масштабное событие должно произойти , чтобы мы туда свалились? В чатах некоторые уже по 30к не рассчитывают затариться.
Хоть я по-прежнему за здоровую коррекцию и готов кое-что прикупить...
Вот будет жестко , если не дадут нормальной коррекции и полезем дальше к 40-42...
Пока все ждут снижения, чтоб перезайти пониже перед халвингом, цена будет висеть в боковике и потихоньку расти. В ближайшие пару месяцев про серьезное снижение можно забыть. Когда все уверуют в рост и перестанут ждать снижения для перезахода, тогда и упадем. Но не ниже 27-29к точно. Возможно, февраль-март 2024 г. До этого будет болтанка как сейчас, 35-38к.
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