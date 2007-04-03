RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3337333833393340
Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 12:10

  чик написав:SAndriy1
читаете мои мысли.
на часть прибыли так и сделал, только продажу поставил на 36 от нефиг делать :oops: да и на 21 и ниже вполне ещё можем сходить...

Я вчера чуток купил по 21 и продал все, что купил, по 24 - мелкая спекуляция))) на поход выше у меня есть купленное по 10-12
SAndriy1
 
Повідомлень: 685
З нами з: 17.01.15
Подякував: 191 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2023 12:23

SAndriy1
у меня па 9.5 было куплено всё шо слил впопыхах, собачки подпрыгнули...
чистая рулетка - казино.
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7376
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6321 раз.
Подякували: 1034 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 18 лис, 2023 20:32

на бтс юстд па 42 покупают :o
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7376
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6321 раз.
Подякували: 1034 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 03:24

шо там дно когда ждать?
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 39090
З нами з: 06.08.09
Подякував: 228 раз.
Подякували: 6251 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 19:41

IMPRINTER
дж
В общем, оба фрактала предполагают флэт либо медленное ступенчатое снижение, но по одному из примеров после этого мы уходили в рост, а по другому примеру - в падение. Но месяц пилы перед этим был и там и там. Если также произойдет и в этот раз, то, быть может, альты еще постреляют.

:mrgreen:
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7376
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6321 раз.
Подякували: 1034 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 17:30

  IMPRINTER написав:шо там дно когда ждать?

Глобально, думаю, что уже было там в районе 15500. Очень низкая вероятность в этом цикле попасть туда или ниже. Какое масштабное событие должно произойти , чтобы мы туда свалились? В чатах некоторые уже по 30к не рассчитывают затариться.
Хоть я по-прежнему за здоровую коррекцию и готов кое-что прикупить...
Вот будет жестко , если не дадут нормальной коррекции и полезем дальше к 40-42...
SAndriy1
 
Повідомлень: 685
З нами з: 17.01.15
Подякував: 191 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 18:42

  SAndriy1 написав:
  IMPRINTER написав:шо там дно когда ждать?

Глобально, думаю, что уже было там в районе 15500. Очень низкая вероятность в этом цикле попасть туда или ниже. Какое масштабное событие должно произойти , чтобы мы туда свалились? В чатах некоторые уже по 30к не рассчитывают затариться.
Хоть я по-прежнему за здоровую коррекцию и готов кое-что прикупить...
Вот будет жестко , если не дадут нормальной коррекции и полезем дальше к 40-42...


Пока все ждут снижения, чтоб перезайти пониже перед халвингом, цена будет висеть в боковике и потихоньку расти. В ближайшие пару месяцев про серьезное снижение можно забыть. Когда все уверуют в рост и перестанут ждать снижения для перезахода, тогда и упадем. Но не ниже 27-29к точно. Возможно, февраль-март 2024 г. До этого будет болтанка как сейчас, 35-38к.
vitaxa2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 57
З нами з: 25.01.18
Подякував: 155 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 21:48

vitaxa2006

нафига ты по 24 слился? )
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 39090
З нами з: 06.08.09
Подякував: 228 раз.
Подякували: 6251 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 21:49

шо там банан?
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 39090
З нами з: 06.08.09
Подякував: 228 раз.
Подякували: 6251 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 00:02

  IMPRINTER написав:шо там банан?

Банан заплатит Америке 4.32 млрд долларов. Денежки это хомячков. Пока я так понимаю окончательного решения суда нет. Но деньги не малые как для одной биржи, хоть и самой крупной. Пока странным образом рынок даже толком и не отреагировал. Но я бы забрал на время депо с Банана, а то мало ли, ломанется толпа на выход. В мире крипты всякое бывает, даже на очевидные новости хомяк реагирует с недоверием, а потом горько плачет.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12457
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1869 раз.
Подякували: 2665 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 3337333833393340
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 10969, 10970, 10971
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
109709 251116432
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 лис, 2023 23:07
Zebra
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7976 22987940
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
6 97825
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5410)
21.11.2023 22:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.