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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 лис, 2023 07:43
Zebra написав: IMPRINTER написав:
шо там банан?
Банан заплатит Америке 4.32 млрд долларов. Денежки это хомячков. Пока я так понимаю окончательного решения суда нет. Но деньги не малые как для одной биржи, хоть и самой крупной. Пока странным образом рынок даже толком и не отреагировал. Но я бы забрал на время депо с Банана, а то мало ли, ломанется толпа на выход. В мире крипты всякое бывает, даже на очевидные новости хомяк реагирует с недоверием, а потом горько плачет.
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