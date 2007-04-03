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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3338333933403341
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 07:43

  Zebra написав:
  IMPRINTER написав:шо там банан?

Банан заплатит Америке 4.32 млрд долларов. Денежки это хомячков. Пока я так понимаю окончательного решения суда нет. Но деньги не малые как для одной биржи, хоть и самой крупной. Пока странным образом рынок даже толком и не отреагировал. Но я бы забрал на время депо с Банана, а то мало ли, ломанется толпа на выход. В мире крипты всякое бывает, даже на очевидные новости хомяк реагирует с недоверием, а потом горько плачет.

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sens
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 10:42

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

читали в чате вайтбита какой скам биржа притащила на лаунч?))
всех обнулили)
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 11:04

  IMPRINTER написав:vitaxa2006

нафига ты по 24 слился? )


Я слился по 27,5к. Когда сливался, настроения были другие. Сейчас все на позитиве и в ракете.
А по эфиру я вышел в минус (( Купил в январе 2022 8 монет по 2500 уе/шт, а скинул весной этого года по 1800 уе/шт. Итого, минус 5600 USD. Выручил биток, который купил по 23900 1,622 btc и продал по 27500. Эта разница и перекрыла минус по эфиру, и слезы заработал))) Понял одно, эфир фигня, как и все альты. Кроме битка лучше никуда не лезть.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 11:31

  vitaxa2006 написав:
  IMPRINTER написав:vitaxa2006

нафига ты по 24 слился? )


Я слился по 27,5к. Когда сливался, настроения были другие. Сейчас все на позитиве и в ракете.
А по эфиру я вышел в минус (( Купил в январе 2022 8 монет по 2500 уе/шт, а скинул весной этого года по 1800 уе/шт. Итого, минус 5600 USD. Выручил биток, который купил по 23900 1,622 btc и продал по 27500. Эта разница и перекрыла минус по эфиру, и слезы заработал))) Понял одно, эфир фигня, как и все альты. Кроме битка лучше никуда не лезть.

Ну или подбирать точку входа и запастись терпением для правильного выхода)))
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 11:47

  vitaxa2006 написав:Понял одно, эфир фигня, как и все альты.

это вы неправильно "поняли" и попизже в этом убедитесь...
чик
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 11:51

  vitaxa2006 написав:
  IMPRINTER написав:vitaxa2006

нафига ты по 24 слился? )


Я слился по 27,5к. Когда сливался, настроения были другие. Сейчас все на позитиве и в ракете.
А по эфиру я вышел в минус (( Купил в январе 2022 8 монет по 2500 уе/шт, а скинул весной этого года по 1800 уе/шт. Итого, минус 5600 USD. Выручил биток, который купил по 23900 1,622 btc и продал по 27500. Эта разница и перекрыла минус по эфиру, и слезы заработал))) Понял одно, эфир фигня, как и все альты. Кроме битка лучше никуда не лезть.

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