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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 лис, 2023 07:43
Zebra написав: IMPRINTER написав:
шо там банан?
Банан заплатит Америке 4.32 млрд долларов. Денежки это хомячков. Пока я так понимаю окончательного решения суда нет. Но деньги не малые как для одной биржи, хоть и самой крупной. Пока странным образом рынок даже толком и не отреагировал. Но я бы забрал на время депо с Банана, а то мало ли, ломанется толпа на выход. В мире крипты всякое бывает, даже на очевидные новости хомяк реагирует с недоверием, а потом горько плачет.
Подивитися ще можна новий фільм Dumb Money
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sens
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Додано: Сер 22 лис, 2023 10:42
читали в чате вайтбита какой скам биржа притащила на лаунч?))
всех обнулили)
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Олежан
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Додано: Сер 22 лис, 2023 11:04
IMPRINTER написав:vitaxa2006
нафига ты по 24 слился? )
Я слился по 27,5к. Когда сливался, настроения были другие. Сейчас все на позитиве и в ракете.
А по эфиру я вышел в минус (( Купил в январе 2022 8 монет по 2500 уе/шт, а скинул весной этого года по 1800 уе/шт. Итого, минус 5600 USD. Выручил биток, который купил по 23900 1,622 btc и продал по 27500. Эта разница и перекрыла минус по эфиру, и слезы заработал))) Понял одно, эфир фигня, как и все альты. Кроме битка лучше никуда не лезть.
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vitaxa2006
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Додано: Сер 22 лис, 2023 11:31
vitaxa2006 написав: IMPRINTER написав:vitaxa2006
нафига ты по 24 слился? )
Я слился по 27,5к. Когда сливался, настроения были другие. Сейчас все на позитиве и в ракете.
А по эфиру я вышел в минус (( Купил в январе 2022 8 монет по 2500 уе/шт, а скинул весной этого года по 1800 уе/шт. Итого, минус 5600 USD. Выручил биток, который купил по 23900 1,622 btc и продал по 27500. Эта разница и перекрыла минус по эфиру, и слезы заработал))) Понял одно, эфир фигня, как и все альты. Кроме битка лучше никуда не лезть.
Ну или подбирать точку входа и запастись терпением для правильного выхода)))
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SAndriy1
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Додано: Сер 22 лис, 2023 11:47
vitaxa2006 написав:
Понял одно, эфир фигня, как и все альты.
это вы неправильно "поняли" и попизже в этом убедитесь...
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Додано: Сер 22 лис, 2023 11:51
vitaxa2006 написав: IMPRINTER написав:vitaxa2006
нафига ты по 24 слился? )
Я слился по 27,5к. Когда сливался, настроения были другие. Сейчас все на позитиве и в ракете.
А по эфиру я вышел в минус (( Купил в январе 2022 8 монет по 2500 уе/шт, а скинул весной этого года по 1800 уе/шт. Итого, минус 5600 USD. Выручил биток, который купил по 23900 1,622 btc и продал по 27500. Эта разница и перекрыла минус по эфиру, и слезы заработал))) Понял одно, эфир фигня, как и все альты. Кроме битка лучше никуда не лезть.
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sens
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Додано: Сер 22 лис, 2023 13:16
Zebra Пишите, пожалуйста, чаще - Ваше мнение всегда имеет большое значение.
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Додано: Сер 22 лис, 2023 16:47
Zebra написав: IMPRINTER написав:
шо там банан?
Банан заплатит Америке 4.32 млрд долларов. Денежки это хомячков. Пока я так понимаю окончательного решения суда нет. Но деньги не малые как для одной биржи, хоть и самой крупной. Пока странным образом рынок даже толком и не отреагировал. Но я бы забрал на время депо с Банана, а то мало ли, ломанется толпа на выход. В мире крипты всякое бывает, даже на очевидные новости хомяк реагирует с недоверием, а потом горько плачет.
Кучинелли писал перед баном, что Бинанс крепок, но монеты для бычки лучше перебросить на кошель! Вы пророчествуете пост-фактум. Вот предвидеть за пару месяцев - другое дело
респект и уважуха!
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SAndriy1
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Додано: Сер 22 лис, 2023 17:08
SAndriy1 Zebra много месяцев назад пророчествовал, что биржа Binance не является надёжной, крутит деньгами клиентов, что-то писал о "дыре" в $50 млн., советовал не связываться с этой биржей. Далее появились новости о том, то эта биржа предоставляет украинским госорганам любые данные об украинцах.
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Додано: Сер 22 лис, 2023 17:29
разослали ж с утра, если не брешут :
дж
Дорогі користувачі!
Ми раді повідомити, що Binance досягла угоди з владою США, вирішуючи історичні питання реєстрації, дотримання вимог і санкцій. Ми готувалися до цього моменту і впевнені, що ви не помітите жодного впливу на досвід користувача або функціонал. Фактично, завдяки цьому процесу наша платформа стала ще безпечнішою та надійнішою.
Більш детальну інформацію про резолюції можна знайти у нашому блозі.
:
Вчера нас знатно трусило: сначала резко упали на новостях о том, что Министерство юстиции США сделает какое-то важное заявление по ограничению крипты, потом резко отросли на слухах о том, что МинЮст и Бинанс договорились об улаживании проблем, а затем начали падать уже на свершившемся факте о том, что Бинанс уплатит огромнейший штраф + Чанпен Чжао уйдет с поста CEO Binance. Вот такие качели.
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