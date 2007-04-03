ай да красавчікі
---
Ми прийняли рішення про впровадження важливих змін у процедурі верифікації користувачів, пов'язаних з наданням широкого спектру послуг у сфері криптовалют.
Зміни у роботі з сервісом Kuna | Exchange відбудуться у декілька етапів, з метою впровадження процесу верифікації максимально комфортним для наших користувачів:
З 12 грудня 2023 року всі користувачі, що прагнутимуть отримати доступ до вводу та виводу фіатних активів (EUR, UAH, USD) всіма доступними методами (Kuna кодами в тому числі), матимуть пройти базову верифікацію. Зауважимо, що усі операції з крипто-активами (трейдинг, депозит та вивід крипто-активів буде працювати у звичному режимі).
З 5 січня 2024 базова верифікація буде обов'язковою для депозитів, виводів та торгів всіх активів.
Всі нові користувачі KUNA, що створять свій акаунт, починаючи з 1 грудня 2023 року, матимуть пройти обов’язкову процедуру верифікації.