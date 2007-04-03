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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Сер 22 лис, 2023 19:25
ай да красавчікі
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Ми прийняли рішення про впровадження важливих змін у процедурі верифікації користувачів, пов'язаних з наданням широкого спектру послуг у сфері криптовалют.
Зміни у роботі з сервісом Kuna | Exchange відбудуться у декілька етапів, з метою впровадження процесу верифікації максимально комфортним для наших користувачів:
З 12 грудня 2023 року всі користувачі, що прагнутимуть отримати доступ до вводу та виводу фіатних активів (EUR, UAH, USD) всіма доступними методами (Kuna кодами в тому числі), матимуть пройти базову верифікацію. Зауважимо, що усі операції з крипто-активами (трейдинг, депозит та вивід крипто-активів буде працювати у звичному режимі).
З 5 січня 2024 базова верифікація буде обов'язковою для депозитів, виводів та торгів всіх активів.
Всі нові користувачі KUNA, що створять свій акаунт, починаючи з 1 грудня 2023 року, матимуть пройти обов’язкову процедуру верифікації.
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Додано: Чет 23 лис, 2023 22:10
33000 по битку кто-то ждёт ?
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Игорь
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 09:43
Игорь
да ждут и ниже и выше - никто не знает. почитал очередной вариант от ананытика с 370т. подписчиков. гадает, шо может повториться сценарий вроде 2016г. когда цена перед халвингом упала на 40%, сча это 22500, а вот ешо с 700т. подписчиков пишет, шо после признания вины главы банана биток упадёт до 12т.
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чик
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:00
Вчера в каком-то чате читал чела: наслушался блогеров и вышел из битка по 27500, а через неделю уже было больше 30, а сейчас уже 37-38 тусим. А он без позы, так еще и советы раздавал в тот момент типа сливайтесь, 28-29 уже не будет никогда ))))
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SAndriy1
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