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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 лис, 2023 10:34
Dr_English
да на здоровье, пусть буде по вашему
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Додано: Вів 28 лис, 2023 03:30
Dr_English написав:чик
Zebra дал прогноз биткоину 48000 впервые год назад, потом его неоднократно повторял, писал, что он разгрузится при достижении этой цены.
Халвинг через 4,5 месяца. 48к вопрос времени
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