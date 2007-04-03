RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3340334133423343
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 10:34

Dr_English
да на здоровье, пусть буде по вашему :)
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7384
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6321 раз.
Подякували: 1034 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 03:30

  Dr_English написав:чик Zebra дал прогноз биткоину 48000 впервые год назад, потом его неоднократно повторял, писал, что он разгрузится при достижении этой цены.

Халвинг через 4,5 месяца. 48к вопрос времени
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12462
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1871 раз.
Подякували: 2667 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 3340334133423343
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 10984, 10985, 10986
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
109854 251256512
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 лис, 2023 01:28
flysoulfly
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7976 23000049
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
6 98148
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (2968)
28.11.2023 00:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.