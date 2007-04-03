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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 лис, 2023 10:34
Dr_English
да на здоровье, пусть буде по вашему
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чик
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Додано: Вів 28 лис, 2023 03:30
Dr_English написав:чик
Zebra дал прогноз биткоину 48000 впервые год назад, потом его неоднократно повторял, писал, что он разгрузится при достижении этой цены.
Халвинг через 4,5 месяца. 48к вопрос времени
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Zebra
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Додано: Вів 28 лис, 2023 18:25
Zebra написав:
Халвинг через 4,5 месяца. 48к вопрос времени
Халвинг LTC прошел. Почему не растет ?
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Игорь
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Додано: Вів 28 лис, 2023 20:02
Игорь написав: Zebra написав:
Халвинг через 4,5 месяца. 48к вопрос времени
Халвинг LTC прошел. Почему не растет ?
Этот зверь всегда растет ПЕРЕД своим халвингом - рос и в этот раз
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SAndriy1
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Додано: Вів 28 лис, 2023 21:44
Игорь написав: Zebra написав:
Халвинг через 4,5 месяца. 48к вопрос времени
Халвинг LTC прошел. Почему не растет ?
Это другое.
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Zebra
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Додано: Чет 30 лис, 2023 21:02
Ось листопад і скінчився. Черговий місяць підряд закрили зеленою свічкою. Залишився грудень і кінець року. 90% вірогідність, що його теж закриємо зеленою свічкою. Дуже багато очікуючих та охочих перезайти нижче, тому нікому не дадуть.
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vitaxa2006
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:05
vitaxa2006 написав:
Ось листопад і скінчився. Черговий місяць підряд закрили зеленою свічкою. Залишився грудень і кінець року. 90% вірогідність, що його теж закриємо зеленою свічкою. Дуже багато очікуючих та охочих перезайти нижче, тому нікому не дадуть.
За вісім днів чотири рази ходили вище 38300 і так само були на 36800-37200 три чи чотири рази - з такими коливаннями теж можна жити
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 15:31
Игорь написав: Zebra написав:
Халвинг через 4,5 месяца. 48к вопрос времени
Халвинг LTC прошел. Почему не растет ?
Потому что LTC - говонокоин. Биткоин - он один такой.
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 15:35
чик написав:kotyk222
Заблокирован бессрочно
вообще любителям и ценителям предсказаний аля Zebra
наздоровье канечна, просто после краха фтх итак было понятно, шо будут цепляться ко всем - особенно крупняку, а на счёт прогноза па 48т. ребята, вы кроме этой ветки ничо не смотрите ? эту цифру сразу после заявок грейскале па ефт вже кто только не "прогнозировал", а дело началось в августе вроде...
48К - какой-то проходной уровень. Вообще не уровень. Пролетим и не заметим. 100К - уже есть о чем поговорить. Жду 100К. Но сливаюсь на 95К. Я не жадный.
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