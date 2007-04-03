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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3341334233433344>
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 10:34

Dr_English
да на здоровье, пусть буде по вашему :)
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 03:30

  Dr_English написав:чик Zebra дал прогноз биткоину 48000 впервые год назад, потом его неоднократно повторял, писал, что он разгрузится при достижении этой цены.

Халвинг через 4,5 месяца. 48к вопрос времени
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 18:25

  Zebra написав:Халвинг через 4,5 месяца. 48к вопрос времени

Халвинг LTC прошел. Почему не растет ?
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 20:02

  Игорь написав:
  Zebra написав:Халвинг через 4,5 месяца. 48к вопрос времени

Халвинг LTC прошел. Почему не растет ?

Этот зверь всегда растет ПЕРЕД своим халвингом - рос и в этот раз
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 21:44

  Игорь написав:
  Zebra написав:Халвинг через 4,5 месяца. 48к вопрос времени

Халвинг LTC прошел. Почему не растет ?

Это другое.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 21:02

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Ось листопад і скінчився. Черговий місяць підряд закрили зеленою свічкою. Залишився грудень і кінець року. 90% вірогідність, що його теж закриємо зеленою свічкою. Дуже багато очікуючих та охочих перезайти нижче, тому нікому не дадуть.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 12:05

  vitaxa2006 написав:Ось листопад і скінчився. Черговий місяць підряд закрили зеленою свічкою. Залишився грудень і кінець року. 90% вірогідність, що його теж закриємо зеленою свічкою. Дуже багато очікуючих та охочих перезайти нижче, тому нікому не дадуть.

За вісім днів чотири рази ходили вище 38300 і так само були на 36800-37200 три чи чотири рази - з такими коливаннями теж можна жити
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 15:31

  Игорь написав:
  Zebra написав:Халвинг через 4,5 месяца. 48к вопрос времени

Халвинг LTC прошел. Почему не растет ?

Потому что LTC - говонокоин. Биткоин - он один такой.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 15:35

  чик написав:kotyk222
Заблокирован бессрочно

вообще любителям и ценителям предсказаний аля Zebra наздоровье канечна, просто после краха фтх итак было понятно, шо будут цепляться ко всем - особенно крупняку, а на счёт прогноза па 48т. ребята, вы кроме этой ветки ничо не смотрите ? эту цифру сразу после заявок грейскале па ефт вже кто только не "прогнозировал", а дело началось в августе вроде...

48К - какой-то проходной уровень. Вообще не уровень. Пролетим и не заметим. 100К - уже есть о чем поговорить. Жду 100К. Но сливаюсь на 95К. Я не жадный.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 17:40

airmax78 все рівно лікті кусати будете бо буде 120))
Serginioo
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