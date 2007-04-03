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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3341334233433344
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 18:38

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Сегодня у меня впервые с января 2022 засветилась нереализованная прибыль. :oops:
Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 19:45

  Игорь написав:Сегодня у меня впервые с января 2022 засветилась нереализованная прибыль. :oops:

Это нужно отметить)))
SAndriy1
 
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