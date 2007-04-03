|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 гру, 2023 18:38
Сегодня у меня впервые с января 2022 засветилась нереализованная прибыль.
-
Игорь
-
-
- Повідомлень: 1013
- З нами з: 23.01.16
- Подякував: 5818 раз.
- Подякували: 1221 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 01 гру, 2023 19:45
Игорь написав:
Сегодня у меня впервые с января 2022 засветилась нереализованная прибыль.
Это нужно отметить)))
-
SAndriy1
-
-
- Повідомлень: 691
- З нами з: 17.01.15
- Подякував: 196 раз.
- Подякували: 228 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 гру, 2023 21:35
а что с курсом usdt к гривне случилось? Очень резко упал (намного больше, чем живая гривна укрепилась)
-
maksymzp88
-
-
- Повідомлень: 128
- З нами з: 21.06.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 гру, 2023 23:05
maksymzp88 написав:
а что с курсом usdt к гривне случилось? Очень резко упал (намного больше, чем живая гривна укрепилась)
Скоро эту лавочку совсем прикроют.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 42634
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 970 раз.
- Подякували: 5242 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|109944
|251330441
|
|
|7976
|23006185
|
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab
|
|6
|98288
|
|