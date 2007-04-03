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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3341334233433344
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 18:38

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Сегодня у меня впервые с января 2022 засветилась нереализованная прибыль. :oops:
Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 19:45

  Игорь написав:Сегодня у меня впервые с января 2022 засветилась нереализованная прибыль. :oops:

Это нужно отметить)))
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 21:35

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

а что с курсом usdt к гривне случилось? Очень резко упал (намного больше, чем живая гривна укрепилась)
maksymzp88
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 23:05

  maksymzp88 написав:а что с курсом usdt к гривне случилось? Очень резко упал (намного больше, чем живая гривна укрепилась)

Скоро эту лавочку совсем прикроют.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 05:13

  airmax78 написав:
  maksymzp88 написав:а что с курсом usdt к гривне случилось? Очень резко упал (намного больше, чем живая гривна укрепилась)

Скоро эту лавочку совсем прикроют.

Не прикроют, пока коррупция в стране процветает.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 17:09

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  maksymzp88 написав:а что с курсом usdt к гривне случилось? Очень резко упал (намного больше, чем живая гривна укрепилась)

новый месяц сбросились лимиты. крутят ради 200 грн с круга потому что могут
wtf
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 21:12

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

декабрь - месяц туземун для matic
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 13:34

Ну що, комради, багато наторгували? Варто воно того?
airmax78
 
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