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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 гру, 2023 18:38
Сегодня у меня впервые с января 2022 засветилась нереализованная прибыль.
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Игорь
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 19:45
Игорь написав:
Сегодня у меня впервые с января 2022 засветилась нереализованная прибыль.
Это нужно отметить)))
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SAndriy1
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 21:35
а что с курсом usdt к гривне случилось? Очень резко упал (намного больше, чем живая гривна укрепилась)
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maksymzp88
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 23:05
maksymzp88 написав:
а что с курсом usdt к гривне случилось? Очень резко упал (намного больше, чем живая гривна укрепилась)
Скоро эту лавочку совсем прикроют.
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airmax78
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Додано: Суб 02 гру, 2023 05:13
airmax78 написав: maksymzp88 написав:
а что с курсом usdt к гривне случилось? Очень резко упал (намного больше, чем живая гривна укрепилась)
Скоро эту лавочку совсем прикроют.
Не прикроют, пока коррупция в стране процветает.
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Додано: Суб 02 гру, 2023 17:09
maksymzp88 написав:
а что с курсом usdt к гривне случилось? Очень резко упал (намного больше, чем живая гривна укрепилась)
новый месяц сбросились лимиты. крутят ради 200 грн с круга потому что могут
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wtf
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Додано: Суб 02 гру, 2023 21:12
декабрь - месяц туземун для matic
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Додано: Нед 03 гру, 2023 13:34
Ну що, комради, багато наторгували? Варто воно того?
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airmax78
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