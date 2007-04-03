RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3342334333443345
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 02:38

  phantom_systems написав:То, что пробой 39к и 40к организовали на выходных, как бы намекает, что развязка уже близко и ресурс загона заканчивается. Полтора месяца безоткатного роста деда.

тоже так кажется - немного продал па 39-40...
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7385
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6322 раз.
Подякували: 1035 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 02:49

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Все можливо в крипті. Але ж для цього і ставиться безвідкличний ордер на продаж по ціні яка тебе справді влаштовує.
airmax78
 
Повідомлень: 42636
З нами з: 25.10.12
Подякував: 970 раз.
Подякували: 5244 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3342334333443345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 10996, 10997, 10998
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
109977 251360803
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 гру, 2023 00:10
vitaliiangel
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7976 23010462
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
6 98318
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.