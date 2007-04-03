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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3342334333443345
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 02:38

  phantom_systems написав:То, что пробой 39к и 40к организовали на выходных, как бы намекает, что развязка уже близко и ресурс загона заканчивается. Полтора месяца безоткатного роста деда.

тоже так кажется - немного продал па 39-40...
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 02:49

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Все можливо в крипті. Але ж для цього і ставиться безвідкличний ордер на продаж по ціні яка тебе справді влаштовує.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 10:13

  phantom_systems написав:То, что пробой 39к и 40к организовали на выходных, как бы намекает, что развязка уже близко и ресурс загона заканчивается. Полтора месяца безоткатного роста деда.

Самое врем'я шортануть и ликвидироваться на 48к :lol:
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 10:34

ФРСники выкупают крипту с печатного станка, чтоб не дать расти золоту - переманить туда лишние деньги. Это единственная цель крипты. А сколько они будут это делать, никто не знает. Хоть это и деньги с печатного станка, но триллионная капитализация пустого места уже может и по печатному станку ударить, если дурные деньги резко побегут на выход и оно вернется к своей реальной стоимости (0).
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 10:50

  Zebra написав:
  phantom_systems написав:То, что пробой 39к и 40к организовали на выходных, как бы намекает, что развязка уже близко и ресурс загона заканчивается. Полтора месяца безоткатного роста деда.

Самое врем'я шортануть и ликвидироваться на 48к :lol:

Это стремно на растущем рынке. Здесь от лонга хорошо работать - продал на импульсе, на откате перезашел и опять ждешь нового уровня! Небольшую часть так и кручу, хотя боязно и это!
SAndriy1
 
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