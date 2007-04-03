тоже так кажется - немного продал па 39-40...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 гру, 2023 02:38
Додано: Пон 04 гру, 2023 02:49
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Все можливо в крипті. Але ж для цього і ставиться безвідкличний ордер на продаж по ціні яка тебе справді влаштовує.
Додано: Пон 04 гру, 2023 10:13
Додано: Пон 04 гру, 2023 10:34
ФРСники выкупают крипту с печатного станка, чтоб не дать расти золоту - переманить туда лишние деньги. Это единственная цель крипты. А сколько они будут это делать, никто не знает. Хоть это и деньги с печатного станка, но триллионная капитализация пустого места уже может и по печатному станку ударить, если дурные деньги резко побегут на выход и оно вернется к своей реальной стоимости (0).
Додано: Пон 04 гру, 2023 10:50
Это стремно на растущем рынке. Здесь от лонга хорошо работать - продал на импульсе, на откате перезашел и опять ждешь нового уровня! Небольшую часть так и кручу, хотя боязно и это!
Додано: Пон 04 гру, 2023 13:15
Шортануть можно так, чтобы не ликвидироваться на 48к. Да и вообще, ваша привязанность к этому уровню не совсем понятна. Если трендовая не сломается, через месяц могут и 58к нарисовать.
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