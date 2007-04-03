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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 05 гру, 2023 21:43
phantom_systems написав: Zebra написав: phantom_systems написав:
То, что пробой 39к и 40к организовали на выходных, как бы намекает, что развязка уже близко и ресурс загона заканчивается. Полтора месяца безоткатного роста деда.
Самое врем'я шортануть и ликвидироваться на 48к
Шортануть можно так, чтобы не ликвидироваться на 48к. Да и вообще, ваша привязанность к этому уровню не совсем понятна. Если трендовая не сломается, через месяц могут и 58к нарисовать.
В прошлом году на всех популярных ветках форума призывал покупать биток пока он ниже 20к, чтоб слиться с горизонтом год-два па 48к - безубыточная гарантированная инвестиция для тех кто потерял в недвиге, депозитах или еще где - редкая возможность вернуть свое и сверху столько же.
Востаннє редагувалось Zebra
в Вів 05 гру, 2023 21:44, всього редагувалось 1 раз.
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Zebra
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Додано: Вів 05 гру, 2023 21:43
Обидно, правда?
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airmax78
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Додано: Сер 06 гру, 2023 13:15
airmax78 написав:
Обидно, правда?
Это еще не обидно, вот обидно будет в конце декабря, когда месяц закроем выше 50к.... Вот это будет жесть....
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Додано: Сер 06 гру, 2023 19:24
airmax78 написав:
Обидно, правда?
А почему вам обидно, что случилось?
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