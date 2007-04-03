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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 05 гру, 2023 21:43
phantom_systems написав: Zebra написав: phantom_systems написав:
То, что пробой 39к и 40к организовали на выходных, как бы намекает, что развязка уже близко и ресурс загона заканчивается. Полтора месяца безоткатного роста деда.
Самое врем'я шортануть и ликвидироваться на 48к
Шортануть можно так, чтобы не ликвидироваться на 48к. Да и вообще, ваша привязанность к этому уровню не совсем понятна. Если трендовая не сломается, через месяц могут и 58к нарисовать.
В прошлом году на всех популярных ветках форума призывал покупать биток пока он ниже 20к, чтоб слиться с горизонтом год-два па 48к - безубыточная гарантированная инвестиция для тех кто потерял в недвиге, депозитах или еще где - редкая возможность вернуть свое и сверху столько же.
Востаннє редагувалось Zebra
в Вів 05 гру, 2023 21:44, всього редагувалось 1 раз.
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Zebra
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Додано: Вів 05 гру, 2023 21:43
Обидно, правда?
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airmax78
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Додано: Сер 06 гру, 2023 13:15
airmax78 написав:
Обидно, правда?
Это еще не обидно, вот обидно будет в конце декабря, когда месяц закроем выше 50к.... Вот это будет жесть....
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vitaxa2006
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Додано: Сер 06 гру, 2023 19:24
airmax78 написав:
Обидно, правда?
А почему вам обидно, что случилось?
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SAndriy1
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Додано: Чет 07 гру, 2023 20:56
SAndriy1 написав: airmax78 написав:
Обидно, правда?
А почему вам обидно, что случилось?
Мені здається прикро повинно бути коли ти метушишся, щось продаєш, щось купуєш постійно, ризикуєш, не спиш ночами, вивчаєш якісь екосистеми та ланчпади (що це за хрень - я взагалі не в темі). А в результаті отримуєшь, в найкращому випадку, 10% від того, що отримує той, хто тупо сбирав позицію і тримав її забиваючи болт на ринок, на рухи на ньому і витрачаючи на це часу 1 хвилину на місяць.
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airmax78
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Додано: Чет 07 гру, 2023 21:17
airmax78
Те, що ви написали, мене не стосується! Бачу , що ви скоро дійдете до своєї точки входу і вийдете в нуль))) пропустили рух вниз і зростання назад? Зараз ваш час - спробувати когось зачепити)))
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SAndriy1
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